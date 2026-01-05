Red Bull-strateeg Will Courtenay gaat komend seizoen direct aan de slag bij rivaal McLaren. Dat maakte de Brit bekend via zijn LinkedIn-pagina. Aanvankelijk zou hij medio 2026 de overstap maken, maar Red Bull heeft hem toegestaan eerder naar Woking te vertrekken. Courtenay is een strateeg van het eerste uur; sinds het debuut van Red Bull in 2005 is hij al werkzaam in Milton Keynes. Zo was hij mede-verantwoordelijk voor de wereldtitels van Sebastian Vettel en Max Verstappen.

“Ik ben blij te kunnen delen dat ik begin aan een nieuwe functie als sportief directeur bij McLaren”, schreef Will Courtenay. “Na 22 jaar bij Red Bull, waarvan de laatste 15 jaar als hoofd racestrategie, ben ik verheugd aan te kondigen dat ik nu een nieuwe uitdaging aanga als sportief directeur.” De Brit sprak zijn dankbaarheid uit richting zijn voormalige werkgever en collega’s. “Ik wil iedereen met wie ik bij Red Bull heb samengewerkt enorm bedanken. Ik heb daar zoveel geweldige vrienden gemaakt en ik hoop velen van jullie nog in de paddock te zien. Het waren tweeënhalve decennia; wat een ongelooflijke tijd.”

Overstap naar McLaren

Will Courtenay kijkt daarnaast uit naar zijn nieuwe uitdaging bij McLaren. “Ik kijk ernaar uit om me in mijn nieuwe rol en bij mijn nieuwe team te vestigen, en hopelijk nog veel meer nieuwe vrienden te maken. Ik zal mijn uiterste best te doen om McLaren te helpen het recente succes in de komende jaren voort te zetten.”

Bij Red Bull behaalde Courtenay vier wereldtitels met Sebastian Vettel en nog eens vier met Max Verstappen. Zijn overstap naar McLaren volgt op een reeks vertrekken bij Red Bull; in korte tijd nam het team afscheid van sleutelfiguren als Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Christian Horner en Helmut Marko.

