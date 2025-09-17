Terwijl het einde van de samenwerking tussen Honda en Red Bull Racing nadert, blikt voormalig Torro Rosso-teambaas Franz Tost nog een keer terug op de opmerkelijke reis van de Japanse motorfabrikant in de Formule 1. De oud-teambaas benadrukt hoe cruciaal de bijdrage van de Japanners was aan het Red Bull-tijdperk. Honda maakt zich inmiddels op voor een nieuwe samenwerking met Aston Martin vanaf 2026.

Franz Tost begint zijn terugblik bij het begin: de gesprekken met Honda over een eventuele samenwerking met de Oostenrijkse renstal. “Het was 2017 en er was een tentoonstelling in Londen. We waren al in gesprek met Honda. Toen kwamen er mensen van McLaren naar mij toe en vroegen: ‘Wat wil je met Honda bereiken?’”, herinnert de 69-jarige Oostenrijker zich. “Ik zei tegen McLaren: ‘Hou je koest, en we praten over vijf jaar weer.’ Feit is dat die mensen vijf jaar later verdwenen waren, terwijl Honda een succes werd in de Formule 1.”

Honda werkte voorafgaand aan de samenwerking met Red Bull samen met McLaren. De jaren met de Britse renstal (2015-2017) waren voor Honda ronduit moeizaam, maar volgens Tost lag het probleem niet enkel bij de motor. “Het werkte niet omdat er geen samenwerking of kennisdeling was – McLaren hield alles voor zichzelf”, legt Tost uit bij ServusTV. “Bij ons was de klik er meteen. 2018 was een zwaar jaar, maar in 2019 wonnen ze hun eerste race met Red Bull. En de rest van het verhaal is inmiddels bekend.” Die overwinning in Oostenrijk in 2019, met Max Verstappen achter het stuur, markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk voor Honda. Uiteindelijk leverde de samenwerking meerdere wereldtitels op in 2021, 2022, 2023 en 2024.

Honda’s visie op autosport

Tost prijst niet alleen de technische ontwikkeling van Honda, maar ook hun visie op de autosport. “Autosport maakt deel uit van de filosofie van het bedrijf”, vertelt Tost. “Dat komt door Honda’s oprichter – hij wilde autosport gebruiken als een manier om ingenieurs op te leiden in een uiterst competitieve omgeving, voordat ze terugkeerden naar de fabriek. Die filosofie geldt vandaag de dag nog steeds. En ik moet zeggen: het was een fantastische samenwerking.”

