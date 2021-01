Tost: ‘Gaan effect budget cap en nieuwe regels pas in 2023 merken’

De impact van de dit jaar ingevoerde budget cap in de Formule 1, wordt op z’n vroegst in 2023 gevoeld. Dat denkt Alpha Tauri’s Franz Tost, die het budgetplafond als teambaas van een kleinere formatie absoluut verwelkomt.

132 miljoen euro, dat is waar de budget cap – voor het eerst van kracht in de koningsklasse – dit jaar op ligt. Toegegeven, grote posten als de motorontwikkeling, marketinguitgaven en salarissen voor coureurs en toppersoneel vallen erbuiten, maar het moet alsnog voor flinke besparingen zorgen. En, belangrijker volgens Tost, een eerlijker speelveld.

“Een gelijkwaardiger speelveld en meer competitie is wat de Formule 1 nodig heeft”, stelt Tost in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. De sport zet hier onder aanvoering van rechtenhouder Liberty Media en autosportbond FIA ook op in, met naast de introductie van de budget cap dit jaar ook de komst van nieuwe auto’s in 2022.

Tost koestert daarbij goede hoop dat deze regelwijzigingen voor de gewenste veranderingen kunnen zorgen, maar: “We zullen de eerste resultaten dus pas in 2023 zien”, voorspelt Tost, volgens wie de topteams al simpelweg meer mankracht en geld geïnvesteerd hebben in de auto’s voor dit én volgend seizoen.

De afgelopen jaren, zo haalt hij zelfs aan, ‘spendeerden de topteams drie keer zoveel geld’ als een team als Alpha Tauri. “Als dat stopt, zal het veld echter dichter ineenschuiven”, verwacht Tost.

