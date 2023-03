Franz Tost is even helemaal klaar met het ontwerpteam van de AlphaTauri AT04. De chef van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda was vrijdag duidelijk niet te spreken over de weinige vooruitgang die het team afgelopen winter heeft geboekt.

AlphaTauri sloot vorig seizoen af op de negende plaats in het constructeursklassement. Waar het kleine Italiaanse team afgelopen winter had gehoopt dit jaar weer een beetje omhoog te kunnen kijken, vallen de resultaten tot dusverre nog niet echt mee.

De Vries niet bevreesd voor Jeddah Corniche Circuit: ‘Ik weet waar ik links en rechts moet’

Franz Tost was vrijdag in Jeddah aangeschoven bij de persconferentie van teambazen, maar erg veel zin leek hij daar niet in te hebben. “Ik had een veel betere auto verwacht”, liet de Oostenrijker direct een bommetje vallen. “Tijdens de wintermaanden zeiden de ingenieurs tegen me dat de auto fantastisch is en er grote vooruitgang was geboekt. Maar toen kwamen we in Bahrein en waren we nergens. Hier [in Jeddah] zou het natuurlijk anders kunnen lopen. Ik hoop in ieder geval met één wagen Q3 te halen, maar we moeten nog veel doen om de auto sneller te maken, vooral op aerodynamisch vlak. We zijn met verschillende programma’s bezig en de ingenieurs vertellen me dat we vooruitgang boeken, maar ik vertrouw ze niet meer. Ik wil alleen nog maar rondetijden zien, want dat is het enige dat telt. Wat moet je verder nog zeggen?”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Toto Wolff, Franz Tost, James Vowles en Alessandro Alunni Bravi, tijdens de vrijdagse persconferentie (Getty Images)

Gevraagd naar de specifieke problemen van de AT04, zei Tost. “We hebben niet genoeg downforce waardoor de auto instabiel is bij het remmen en de achterbanden oververhit raken. De auto glijdt weg bij het aansnijden van de apex, de tractie is slecht. We missen alles wat we nodig hebben om een goede rondetijd neer te zetten.” Toch zag Tost een lichtpuntje. “Hier in Jeddah is de karakteristiek van het circuit totaal anders dan in Bahrein. Beide coureurs zijn niet tevreden over de auto, maar die voelt wel beter aan dan in Bahrein. We hebben nog wat onderstuurproblemen waar we vanaf moeten en de rest zien we wel.”

Of en wanneer De Vries en Tsunoda een betere auto kunnen verwachten, durfde Tost niet te voorspellen, maar stilzitten is er niet bij. “Er komen in de volgende races updates. We nemen wat mee naar Melbourne en daarna ook nog wat in Bakoe. We zullen elke race een kleine update brengen.”

Het nieuwste nummer van FORMULE 1 Magazine nog niet gelezen? Wees er snel bij, haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder online mét gratis verzending. In het huidige nummer vind je zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Zorgeloze kampioen: Max Verstappen domineert in de woestijn

Reportage: Fred Vasseur ontketent revolutie bij Ferrari

Nieuwkomer Nyck de Vries bij AlphaTauri: rookie of kopman?

Historie: waarom iedere coureur bij Lotus in de schaduw reed van Jim Clark

Preview GP Australië: Gianni Morbidelli blikt terug op zijn enige race voor Ferrari

De allermooiste foto’s van Peter van Egmond

En verder alles over de Grand Prix van Bahrein!

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."