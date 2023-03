Nyck de Vries verwacht geen moeilijkheden als hij later vandaag voor het eerst zijn AlphaTauri AT04 de sporen geeft op het pijlsnelle en voor hem onbekende Jeddah Corniche Ciruit.

Zelfs de beste coureurs zijn het er over eens: het (semi-)stratencircuit in Saoedi-Arabië is niet voor watjes. Coureur Tom Coronel – die er met het WTCR reed – beschrijft de omloop in de havenstad Jeddah als “next level, omdat de snelheid zo ongehoord hoog is en de frequentie van links-rechts-links-rechts zo ongekend is.”

Waar de meeste Formule 1-coureurs in de voorbije twee seizoenen al kennis hebben gemaakt met het circuit, is de baan voor Nyck de Vries compleet nieuw. “Het is wat het is, ik ga mijn uiterste best doen”, zegt een ontspannen De Vries tegen F1.com. “Ik heb veel tijd doorgebracht in de simulator, dus ik weet waar ik links- en rechtsaf moet. Maar het gevoel in de echte auto op het echte circuit is natuurlijk anders. De muren staan dicht bij, het is een stratencircuit dus je moet er respect voor hebben.” De Vries kan in Jeddah leunen op drie seizoenen Formule E-ervaring. In die raceklasse wordt – hoewel op lagere snelheden – alleen maar op smalle stratencircuits geracet.

De Vries finishte twee weken geleden in Bahrein op de veertiende plaats, maar verwacht er in Saoedi-Arabië beter voor te staan. “Op papier denken we dat de karakteristieken van deze baan beter bij onze auto passen. Maar het is nog erg vroeg in het weekend, we zullen zien of de theorie aansluit bij de praktijk.”

