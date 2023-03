Franz Tost is na Red Bulls Christian Horner de langst zittende teambaas in de Formule 1. Maar het einde van zijn dienstverband bij AlphaTauri is volgens de 67-jarige Oostenrijker in zicht. “Voor mijn zeventigste ben ik hier weg.”

In november 2005 werd hij door Red Bulls mede-oprichter Dietrich Mateschitz (vorig jaar overleden) officieel aangesteld als teambaas van het F1-opleidingsteam, Scuderia Toro Rosso. Franz Tost overleefde sindsdien alle stormen, werkte met jongens als Sebastian Vettel, Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo. Onder zijn bewind won het talententeam via Vettel en Gasly twee Grands Prix, beide in Monza. Een van zijn voornaamste taken was jonge coureurs op te leiden voor het moederteam, Red Bull.

Einddatum

Dat deed en doet de Oostenrijkse teambaas nog steeds met veel plezier, zo verklapte hij afgelopen zaterdag in het rennerskwartier van Jeddah Corniche Circuit tijdens een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. Maar op de vraag of Tost, die eerder met Max Verstappen en Tom Coronel samenwerkte en nu Nyck de Vries onder zijn hoede heeft, een einddatum voor zichzelf heeft gesteld, was hij duidelijk. “Die heb ik niet”, aldus de teambaas. “Maar wat wel honderd procent zeker is: op mijn zeventigste zit ik niet meer aan de pitmuur. Dat kan ik u nu al wel vertellen.”

Concreet betekent het dat Tost, in januari 67 jaar geworden, eind 2025 bij leven en welzijn zal stoppen als teambaas van AlphaTauri. “Voordat ik zeventig word, is het echt klaar. Dan ga ik terug naar Oostenrijk (Tost woont nu dicht bij de fabriek in het Italiaanse Faenza, red) en eindelijk weer eens skiën. Ik heb nu al drie jaar niet mee geskied, omdat ik er geen tijd voor heb. Wat is de mooiste tijd om te skiën? Februari, maart. Maar dan ben ik altijd druk aan het werk: zijn we bezig met de nieuwe auto, testen en nu met races in Bahrein, Jeddah en Melbourne.”

Volgens Tost zal hij na zijn racepensioen niet in een zwart gat vallen. “Ik vind wel iets om te doen, zal me zeker niet gaan vervelen.”