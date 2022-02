AlphaTauri-teambaas Franz Tost denkt niet dat de in 2021 ingevoerde budget cap genoeg is om de kleine teams op hetzelfde niveau te brengen als Formule 1’s zwaargewichten. “De topteams hebben de laatste jaren miljoenen in simulatiemiddelen geïnvesteerd.”

In gesprek met Autosport stipt Tost dat ook aan als het grootste verschil. Hoewel elk team conform het reglement – en met enkele flinke kostenposten uitgezonderd – in operationeel opzicht binnen een budget van 124 miljoen euro moet blijven, bestaan er volgens hem nog altijd grote verschillen tussen de verschillende renstallen.

Als voorbeeld wijst Tost daarbij daar de hulpmiddelen voor computersimulaties. “Als ik hoor wat de topteams hebben, tsja, dat hebben wij gewoon niet. De topteams hebben de laatste jaren miljoenen in simulatiemiddelen geïnvesteerd”, weet hij.

Belangrijke hulpmiddelen

Tost doelt natuurlijk niet alleen op de bekende simulatoren waarin virtueel rondjes worden gereden, setups getest en onderdelen uitgeprobeerd, maar ook op alle computersimulaties die voor het ontwerpen en ontwikkelen van de auto’s worden gebruikt. Deze worden volgens hem ‘steeds belangrijker’. “Want we testen steeds minder op het circuit.”

“Je moet dit soort hulpmiddelen dus hebben, en wij komen op dit gebied nog te kort”, legt hij de vinger op de zere plek voor AlphaTauri, al zal het voor andere kleinere teams niet anders zijn. Dit is dan ondanks dat AlpahTauri volgens Tost over ‘een goed budget’ beschikt. “We hebben echter nooit kans gehad veel in dit soort middelen te investeren.”

Dat gezegd hebbende, investeert AlphaTauri wel in haar thuisbasis in het Italiaanse Faenza. Zo vertelt Tost dat er bij de fabriek een nieuw gebouw wordt neergezet dat over twee jaar af moet zijn. Hoe zijn team er in 2022 voorstaat, durft hij verder niet te voorspellen. Dit ook omdat 2022 het eerste seizoen wordt met een nieuwe generatie bolides.

