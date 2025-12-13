Toto Wolff is onder de indruk van het debuutseizoen van Kimi Antonelli. De Italiaan promoveerde op 18-jarige leeftijd naar de koningsklasse, iets wat bij experts vraagtekens opriep. Ze twijfelden of het jonge talent klaar was om Lewis Hamilton bij Mercedes op te volgen. Antonelli kende een aantal moeizame races tijdens het Europese seizoen, maar sloot het jaar consistent af met sterke optredens en enkele podiumplaatsen. Wolff deed het hem niet na, zo grapte hij.

In de Beyond the Grid-podcast prees Toto Wolff de vaardigheden van Kimi Antonelli en benadrukte dat de Italiaan als tiener al veel volwassenheid toont. “Als we met Kimi praten, zijn we eerlijk, zowel in goede als in slechte tijden”, lichtte hij toe. “Maar soms moet je bedenken dat je niet tegenover een volwassene zit. Uiteindelijk is hij meer een kind dan een volwassene, en dan moet je realiseren dat hij pas negentien jaar is. Ja, hij is een professional in de auto en heeft zijn hele leven al gekart en geracet. Maar qua volwassenheid verwachten we een groei die bijna onmogelijk is. Wat dat betreft hebben we hem echt in het diepe gegooid.”

Potentie

Volgens Wolff begon de druk in het Europese seizoen zijn tol te eisen. “Als je terugkijkt op sommige van zijn races, zie je dat het soms overweldigend is geweest”, zei de teambaas. “De ervaringen, de aandacht, de media. Daarbij heeft hij een extreem snelle teamgenoot met veel ervaring. Maar hij kon het nog steeds aan”, prees Wolff de mentale weerbaarheid van Antonelli. “Dat toont aan dat hij nog heel veel potentieel heeft voor de toekomst.”

Zelf zou Wolff op 19-jarige leeftijd nooit hebben kunnen doen wat Antonelli doet, gaf hij lachend toe. “Toen ik 19 was, was ik nogal een idioot”, grapte hij. “Ik had de druk waar hij nu mee te maken krijgt niet aangekund. Daarom ben ik soms strenger als ik met hem praat. Tegelijkertijd moet ik af en toe ook even resetten en denken: ‘Wacht eens even, hij is nog maar een kind.’ Dat is voor ons ook een waardevolle les geweest.”

