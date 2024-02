Met de bevestiging dat Lewis Hamilton de komende jaren voor Ferrari rijdt, komt er een einde aan een elfjarig dienstverband bij Mercedes en een lange samenwerking met Toto Wolff. Het naderende afscheid gaat bij zowel de coureur als teambaas gepaard met de nodige emotie, zo blijkt uit de reacties van het duo.

“Ik heb elf geweldige jaren gehad bij dit team en ik ben zo trots op wat we samen hebben bereikt. Mercedes is sinds mijn dertiende onderdeel van mijn leven geweest. Ik ben met het merk opgegroeid, dus de beslissing om te vertrekken was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen”, aldus Hamilton.

Toch hield dat hem niet tegen: “De tijd is rijp voor mij om deze stap te zetten en ik ben enthousiast om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik zal altijd dankbaar zijn voor de ongelooflijke steun van mijn Mercedes-familie. En ook Toto voor zijn vriendschap en leiderschap.”

Hamilton laat verder weten zich 100 procent te zullen inzetten voor een mooi slotseizoen, iets waar Wolff ook op gebrand is. “De relatie team en coureur zoals die van ons met Lewis is de meest succesvolle ooit in de Formule 1”, vertelt die laatste. “Dat is hoe dan ook iets waar we met trots op kunnen terugkijken. Hij zal altijd een belangrijk onderdeel zijn van de autosportgeschiedenis van Mercedes. We accepteren het besluit van Lewis om een nieuwe uitdaging aan te gaan, ons doel is nu om in 2024 samen zo sterk mogelijk voor de dag te komen.”

