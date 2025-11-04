Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft vol vertrouwen in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, ondanks een reeks tegenvallende weekenden voor het team. De Silberpfeile verloren die tweede plek in Mexico aan rivaal Ferrari – het verschil tussen beide teams bedraagt slechts één WK-punt. Red Bull volgt op plaats vier, met een achterstand van tien punten op Ferrari.

“Nog vier races te gaan”, schreef Toto Wolff in zijn vooruitblik op de GP van São Paulo. “Slechts één punt scheidt ons nu van Ferrari, met Red Bull nog maar negen punten achter ons. We hebben een paar zware weekenden achter de rug, maar doen nog steeds volop mee in de strijd om P2.” Nadat Mercedes-kopman George Russell in Singapore als eerste over de streep kwam, werd hij tweemaal zesde in de Verenigde Staten en Mexico. “Elk van de komende vier Grands Prix zal cruciaal zijn in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs”, verzekerde Wolff. “Hoewel onze voorsprong in Austin en Mexico is verdwenen, kunnen we in Brazilië terugslaan.”

Sprintweekend in São Paulo

De Oostenrijker kijkt vol verwachting uit naar het aankomende raceweekend in São Paulo, waar het voorlaatste sprintweekend van het seizoen op het programma staat. Wolff weet dat Mercedes vanaf het eerste moment scherp zal moeten zijn op Interlagos. “Het sprintweekend betekent dat we vanaf het begin op ons best moeten zijn”, legde hij uit. “Interlagos is een old school-circuit met een hobbelige ondergrond, hoogteverschillen en een breed scala aan bochten. Tel daar het onvoorspelbare weer bij op, en er is weinig ruimte voor fouten.”

Ondanks de recente tegenslagen wil Wolff duidelijk de leiding nemen in de strijd om de tweede plaats. “Wat het weekend ons ook brengt, ons doel is om meteen goed te presteren, beter te zijn dan onze concurrenten en onze naaste rivalen weer in te halen”, besloot hij strijdvaardig. Na Brazilië volgen nog drie races waarin Mercedes, Ferrari en Red Bull zullen uitvechten wie het seizoen afsluit als ‘best of the rest’ achter McLaren.

