Mocht Toto Wolff eens niet in actie kunnen komen als teambaas, dan staat zijn vervanger al klaar. De Oostenrijker heeft binnen het team van Mercedes nu een duidelijke opvolger aangewezen.

Toen James Vowles begin dit jaar naar Williams vertrok, maakte Wolff al meteen duidelijk dat zijn taken verspreid over andere personen opgepakt zouden worden. Een deel van die taken kwam bij Jérôme d’Ambrosio terecht, die zich in korte tijd ontpopte tot de nieuwe rechterhand van Wolff. De Belg, die zelf ook een jaar lang in de Formule 1 reed en teambaas was van het Formule E-team Venturi, is tegenwoordig vaak te zien aan de zijde van Wolff tijdens de races. En dat is niet alleen voor de vorm, zo bevestigt Wolff nu.

“Als ik er niet ben tijdens een Grand Prix, dan zal Jérôme mijn plek innemen”, onthult de teambaas aan de Belgische media. “Het is de afgelopen elf jaar maar drie keer gebeurd, maar het is goed om voorbereid te zijn. Jérôme heeft erg goed werk geleverd bij Venturi. Hij is enorm betrokken en zeker de helft van zijn interventies tijdens een race zijn verstandige bijdragen. Dat is een goede score kan ik je vertellen. [Technisch directeur] James Allison zegt vaak dat ik 50% intelligente dingen zeg en 50% onzin.”

‘Geef hem de tijd’

“Maar serieus, je moet hem de tijd geven”, vervolgt Wolff. “Ik heb in ieder geval de indruk dat hij het in zich heeft om deze rol op zich te nemen. Hij moet nu vooral geloofwaardigheid winnen, zowel binnen het team als in de paddock. Daar heeft hij nog genoeg tijd voor. Maar als ik er eens niet ben, dan zal hij het van me overnemen.”

Overigens hoeft D’Ambrosio nog niet te verwachten dat hij binnenkort al de scepter zwaait over het team. Met elf jaar dienst is Wolff een van de langstzittende teambazen in de Formule 1, maar de Oostenrijker maakt nog bepaald geen aanstalten om weg te gaan. Eerder dit jaar gaf Wolff al aan dat zijn toekomstplannen voorlopig enkel en alleen bij Mercedes liggen.

