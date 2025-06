Toto Wolff heeft inmiddels ook gereageerd op het laatste opstootje tussen Max Verstappen en George Russell. Tijdens de afgelopen GP van Spanje leek de Nederlander opzettelijk tegen zijn Mercedes-rivaal aan te rijden. Het leverde hem een fikse tijdstraf op, waardoor hij terugviel naar P10. Wolff noemde de actie van Verstappen ‘onbegrijpelijk’, maar ziet tegelijkertijd hoe dergelijke uitbarstingen tekenend zijn voor de grootste topsporters.

“Ik hoorde pas later dat Max (Verstappen, red.) de opdracht had gekregen om Russell te laten passeren”, reageerde Toto Wolff na afloop van de race. “Dat wist ik niet. Wij hadden tijdens de race de indruk dat hij problemen had en dat hij daarom zo langzaam uit bocht vier kwam.” Max’ race-ingenieur Gianpiero Lambiase vroeg Verstappen nadrukkelijk om de positie terug te geven – de Nederlander gaf met tegenzin toe, maar niet voordat hij Russell een duwtje had gegeven.

Psychologie van topsporters

“Als dat echt een vorm van verkeersagressie was van Verstappen – wat ik me bijna niet kan voorstellen, omdat het zo overduidelijk was – dan is dat niet goed”, aldus Wolff. “Het punt is dat ik niet weet wat hij wilde. Wilde hij George (Russell, red.) laten passeren om hem daarna meteen weer in te halen? Wilde hij de auto gewoon achter hem positioneren om later DRS-spelletjes te spelen? Voor mij is het gewoon onbegrijpelijk. Maar nogmaals, ik weet niet precies wat zijn motieven waren. Daarom wil ik dit niet meteen afdoen als agressie.”

Gevraagd naar de mentaliteit van Verstappen en diens controversiële gedrag, reflecteerde Toto Wolff op de psychologie van grote topsporters. “Ik zie een patroon”, aldus de Oostenrijker. “De groten der aarde – of dat nu in de autosport of in andere sporten is – moeten gewoon het gevoel hebben dat de wereld tegen hen is om op het hoogste niveau te kunnen presteren. Daarom vinden ze het moeilijk om te erkennen dat de wereld niet altijd tegen je is. Jij kunt ook degene zijn die een fout maakt of het heeft verprutst. We hebben al jaren niet meer zo’n actie van Verstappen gezien”, besloot Wolff. “Natuurlijk ben ik 2021 nog niet vergeten, maar vraag me niet waar dit gedrag vandaan komt.”

