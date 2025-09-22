Niet alleen Carlos Sainz mocht in Bakoe zijn eerste podiumplaats met Williams vieren. Ook James Vowles zag ‘zijn’ team voor het eerst op het ereschavot. De Brit, die jarenlang als hoofdstrateeg bij Mercedes werkte, prees Sainz voor zijn doorzettingsvermogen en betrokkenheid bij het team. Zijn voormalige baas bij Mercedes, Toto Wolff, feliciteerde Vowles op kenmerkende wijze – de Oostenrijker stuurde een flesje champagne met de boodschap: “Lucky bastard.”

“Heel erg bedankt”, lachte Vowles, toen de Mercedes-crew hem de champagne kwam overhandigen. ‘Lucky bastard! Gefeliciteerd met je eerste podium als teambaas’, stond er op het pakketje geschreven. Ondertekend: Toto Wolff. “Dit betekent heel veel voor me, dus bedankt Toto”, voegde Vowles eraan toe. “En natuurlijk ook jullie gefeliciteerd”, richtte hij zich tot Mercedes. George Russell eiste immers de tweede plaats op in Bakoe.

‘Dit hadden we nodig’

In een interview met F1TV ging Vowles verder in op het eerste podium van Sainz. “Ik wilde al sinds het begin van het jaar dat hij zo’n geweldig resultaat zou behalen”, aldus de Williams-topman. “Je zag dat het eraan zat te komen, maar om de een of andere reden wilde het er maar niet van komen. Voor coureurs geeft dit natuurlijk veel zelfvertrouwen en momentum. Dat is wat ik voor Carlos wilde.” Sainz’ beste resultaat was tot nu toe een achtste plaats, terwijl teamgenoot Alex Albon al vier keer vijfde was geworden.

“Ik denk dat hij het absoluut nodig had”, vervolgde Vowles. “Maar we hadden het als team allemaal nodig. Het laat de wereld zien waar we nu staan en waar we als Williams naartoe werken. En voor Carlos is het volgens mij in wezen een bevestiging van de beslissing die hij een jaar geleden nam.” Hoewel Vowles in zijn tijd bij Mercedes veel successen behaalde, zei hij dat zijn eerste podiumplaats als teambaas extra bijzonder was. “Het is buitengewoon”, besloot hij. “Ik heb in mijn carrière al veel podiumplaatsen gezien, maar deze zal me altijd bijblijven. Het betekent enorm veel voor me.”

