Toto Wolff kan niet begrijpen waarom het gat tussen de twee Red Bull-coureurs zo groot is. Tegen de verzamelde media op het circuit van Zandvoort zegt hij dat het volkomen onlogisch is. Sergio Pérez is volgens hem namelijk zeker geen slechte coureur.

Dat Max Verstappen de betere coureur bij Red Bull is, mag duidelijk zijn. De Nederlander heeft inmiddels een gat van 138 punten naar zijn teamgenoot geslagen. Ook in Zandvoort bewees Verstappen dat weer, vooral toen hij in één ronde tijd vier seconden inliep op Sergio Pérez. Verstappen won uiteindelijk zijn negende race op rij, terwijl Pérez dankzij een tijdstraf buiten het podium terechtkwam.

“Het is vreemd, bizar”, stelde Wolff na afloop van de race. “Checo is ook niet gek, dat hebben we in al deze jaren wel gezien. Hij is een racewinnaar, meervoudig racewinnaar zelfs, hij won ook toen hij bij Racing Point zat. Ik snap het echt niet.”

Pérez is natuurlijk niet de eerste Red Bull-coureur die moeite heeft om Verstappen bij te benen. Pierre Gasly en Alexander Albon hadden het al even zwaar naast de Nederlander. “We weten natuurlijk dat Max al zijn teamgenoten verplettert”, erkent Wolff. “Misschien is het omdat hij zo’n auto echt om zichzelf heen weet te vormen. Die wordt dan erg moeilijk te besturen, maar is ook ontzettend snel als het je wel lukt. Daarmee kan hij dan zulke grote gaten slaan. Maar ik heb nog geen echt duidelijke verklaring gehoord waarom het hem lukt. Dus ja, het is erg vreemd.”

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis verzending in Nederland! In deze editie vind je naast een exclusief interview met Max Verstappen alle informatie over de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige gegevens. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!