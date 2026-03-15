Max Verstappen liet zich na afloop van de GP van China opnieuw kritisch uit over het huidige F1-reglement. In een opvallend lange tirade riep hij de FIA herhaaldelijk op om aanpassingen te maken. De strijd tussen Ferrari en Mercedes in Shanghai veranderde niets aan zijn mening; de gevechten waren volgens hem kunstmatig en voorspelbaar. Mercedes-teambaas Toto Wolff nuanceerde die kritiek en benadrukte dat Verstappen simpelweg in een ‘verschrikkelijke auto’ rijdt.

De afgelopen weken haalde Max Verstappen telkens hard uit naar de nieuwe reglementen. Na vrijwel elke sessie leverde hij commentaar op de volgens hem kunstmatige actie op de baan, zo ook na de GP van China. Dat Mercedes en Ferrari voor een spectaculaire inhaalshow leken te zorgen, veranderde weinig aan zijn mening. Volgens Toto Wolff moeten we niet vergeten dat Verstappen op dit moment ook gewoon weinig competitief is; zijn Red Bull-bolide kwam er in China niet aan te pas. Na een moeizame kwalificatie haalde de RB22 op zondag zelfs de eindstreep niet.

“Op dit moment is het echt een horrorshow voor Max (Verstappen, red.)”, verduidelijkte Wolff tegenover de media. “Als je naar de beelden van zijn kwalificatie kijkt, zie je gewoon dat hij een verschrikkelijke auto heeft, dat is meer dan duidelijk. Bij veel andere teams is dat een ander verhaal.” Mercedes profiteert zelf optimaal van het nieuwe reglement. Zowel in Melbourne als in Shanghai boekten de Silberpfeile een één-tweetje.

‘Het product is goed’

Wolff benadrukte dan ook dat de actie in China – kunstmatig of niet – behoorlijk vermakelijk was. “Vanuit entertainmentoogpunt denk ik dat we vandaag een mooie race hebben gezien, zeker tussen Ferrari en Mercedes“, lichtte hij toe. “Er waren heel veel inhaalacties. In de Formule 1 hebben we ook tijden meegemaakt waarin er letterlijk niet werd ingehaald”, merkte hij op. “Soms zijn we te nostalgisch over de goede oude tijd, maar ik denk dat het product op zichzelf op dit moment goed is. Ook in het middenveld hebben we best wat actie gezien en dat is wat mij betreft alleen maar positief.”

Toch erkende Wolff dat er ruimte is voor verbetering, met name in de kwalificaties. Daar moeten coureurs soms van het gas om hun batterij te sparen, wat volgens critici als Verstappen de aard van de Formule 1 ondermijnt. “Voor iemand als Verstappen, die altijd op de limiet rijdt, is dat lastig te accepteren”, denkt de Mercedes-teambaas. “Maar dat ligt deels ook aan de auto. Als Max de wedstrijd op de buis zou kijken, zou ook hij toegeven dat het best een interessante race was.” Wolff benadrukte opnieuw dat de mening van de fans leidend is en dat hij op dat front vooral positieve geluiden hoort. “Natuurlijk zou het mooi zijn als coureurs weer voluit konden gaan, maar als je kijkt naar de reacties van de fans, zowel online als op het circuit, dan geniet iedereen volop van de sport. Alles wijst erop dat mensen tevreden zijn.”

Verstappen: ‘Zou dit ook zeggen als ik win’

Verstappen gaf zelf overigens aan dat zijn kritiek niets te maken heeft met de huidige competitiviteit van Red Bull. “Ik zou hetzelfde reageren als ik zou winnen”, benadrukte Verstappen zondag. “Ik geef om het product, dus dat heeft niets te maken met mijn huidige positie.” Hij lobbyt nog steeds voor aanpassingen bij de FIA. “Uiteindelijk moeten de meeste mensen het eens zijn, anders verandert er niets”, legde hij uit. “Zoals ik al zei, het is politiek. Sommige van ons zullen nu tevreden zijn omdat ze in het voordeel zijn”, doelde hij op Mercedes. “Dat is terecht en dat snap ik ook. Maar vanuit sportief oogpunt gaat het gewoon de verkeerde kant op.”

