Mercedes scoorde in Las Vegas het tweede dubbele podium van het seizoen. George Russell en Kimi Antonelli – die dankzij de diskwalificatie van McLaren twee plaatsen opschoof – completeerden de top drie achter Max Verstappen. Daardoor liep Mercedes verder uit in het constructeurskampioenschap, waar het nog altijd strijdt om de tweede plaats. Toch blijft teambaas Toto Wolff waakzaam voor het ‘éénmansteam’ van Max Verstappen.

Mercedes deed uitstekende zaken tijdens de GP van Las Vegas; het team ging met de meeste punten naar huis. Vooral Kimi Antonelli kreeg na afloop complimenten van teambaas Toto Wolff. De jonge Italiaan reed vanaf P17 naar het podium, al werd hij daarbij geholpen door de diskwalificaties van Lando Norris en Oscar Piastri. “Ik vind het echt indrukwekkend hoe hij (Antonelli, red.) met de banden omging en hoe hij zijn rijstijl wist te balanceren om toch nog snel te blijven”, aldus Wolff tegenover Sky Sports.

Red Bull éénmansteam?

Ook George Russell reed een sterke wedstrijd. Nadat hij Lando Norris had ingehaald, leek hij Max Verstappen zelfs even te kunnen uitdagen voor de overwinning, maar volgens Wolff gooide een technisch mankement roet in het eten. Over de radio meldde Russell dat zijn stuurbekrachtiging niet naar behoren werkte. “Ik denk dat hij (Russell, red.) het vermogen heeft om zijn rijstijl daarop aan te passen”, loofde de teambaas zijn coureur. Hij beloofde het probleem nader te onderzoeken. “We moeten ook naar de banden kijken; of hij in de eerste ronden misschien te hard heeft gepusht door Verstappen aan te vallen”, lichtte Wolff toe.

Vervolgens richtte Wolff zich op de laatste twee Grands Prix en het constructeurskampioenschap. Mercedes staat al geruime tijd op de tweede plaats, maar Red Bull volgt in het kielzog van de Silberpfeile. “Met Verstappen als winnaar blijft het tot en met Abu Dhabi spannend”, zei Wolff. “We hebben wat punten verloren aan het éénmansteam”, grijnsde hij. Let op, op dat moment wist hij nog niet dat McLaren gediskwalificeerd zou worden. “In Qatar en Abu Dhabi zullen we alles moeten geven”, sloot hij af. Mercedes heeft na de GP van Las Vegas een voorsprong van veertig punten op Red Bull.

