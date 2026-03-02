Toto Wolff is zich ervan bewust dat de technische reglementen ruimte bieden aan middenveldteams om een flinke inhaalslag te maken. Dat hoeft niet meteen in de eerste race zichtbaar te zijn; ook naarmate het seizoen vordert, kunnen teams hun auto zó doorontwikkelen dat er grote sprongen worden gemaakt. Als voorbeeld wijst hij op McLaren: nog maar een paar jaar geleden moesten de huidige wereldkampioenen hun meerdere erkennen in de andere topteams.

In de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen werd Wolff gevraagd naar de mogelijke machtsverhoudingen. Vooralsnog lijken de topteams nog steeds de dienst uit te maken, al waarschuwt de Mercedes-topman dat een nieuwe reglementencyclus juist kansen biedt aan het middenveld. “Er zijn veel competente teams en er werken veel competente mensen in de paddock”, reageerde hij tegenover F1.com. “Je ziet hoe snel de zaken kunnen kantelen.”

McLaren de feniks

Wolff haalde McLaren aan als voorbeeld. De papaja’s wonnen de laatste twee constructeurskampioenschappen en bezorgden Lando Norris zijn eerste wereldtitel. Slechts enkele jaren eerder wist de Britse renstal nog maar sporadisch een podiumplaats te veroveren. “McLaren had het een aantal jaren erg moeilijk, maar binnen een paar races herrees het team als een feniks uit de as”, aldus Wolff. “Inmiddels hebben ze meerdere kampioenschappen gewonnen.”

“Er zijn dus altijd kansen voor iedereen”, benadrukte hij. “Een team dat vandaag in het middenveld rijdt of niet zo competitief is, kan er over zes maanden zomaar heel anders voor staan.” Van de middenveldteams oogden Williams en Haas veelbelovend tijdens de recente testweken. De Britse renstal werkte vorig jaar al aan een indrukwekkende opmars: na meerdere jaren van sportief verval eindigde het team in 2025 knap als vijfde in het klassement.

