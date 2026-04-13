De titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg bereikte in 2016 zo’n kookpunt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff zelfs met ontslag dreigde, zo heeft hij onthuld. In de periode tussen 2014 en 2016, die inmiddels bekendstaat als de Silver War, legden beide coureurs elkaar het vuur na aan de schenen. De verhitte rivaliteit leidde meermaals tot kostbare crashes, waarna Wolff keihard moest ingrijpen.

Nico Rosberg onthulde eerder dat Mercedes de kosten voor onderlinge crashes destijds inhield op het salaris van de coureurs, ongeacht wie er schuldig was aan het incident. In een nieuw interview laat Toto Wolff echter weten dat hij nog een stap verder ging. Na overleg met de top van het bedrijf dreigde hij met ontslag. Volgens de Oostenrijker zaten de ego’s van Hamilton en Rosberg hen in de weg, waardoor ze vergaten dat ze in de eerste plaats het team vertegenwoordigden. Bovendien hadden hun capriolen op de baan direct invloed op het personeel van het F1-team.

In gesprek met The Athletic blikte Toto Wolff terug op de Silver War en de vijandigheid binnen de muren van de Mercedes-garage. “Je vertegenwoordigt het merk Mercedes”, zei hij over de rol van beide coureurs. “Je moet accepteren dat het niet alleen om jou draait. Ze crashten destijds om de haverklap. Dus heb ik ze ontslagen.” Om verdere ongelukken – en de bijbehorende reputatieschade – te voorkomen, stapte Wolff in 2016 naar Mercedes-CEO Dieter Zetsche. “Ik zei: ‘Luister, je moet iets ondertekenen.’ Hij belde me direct terug en vroeg verbouwereerd: ‘Ga je de coureurs ontslaan?’ Ik zei: ‘Ja.’ Anders zouden ze nooit begrijpen dat het belang van het merk en het team leidend moet zijn.”

Ultimatum

Wolff stuurde daarop een gepeperd bericht naar zowel Hamilton als Rosberg. “We stuurden een e-mail met de boodschap: ‘Op dit moment maken jullie geen deel uit van het team.’ Daarna hebben we ze gebeld en gezegd: ‘Kom morgen maar langs.'” De teambaas stelde beiden een ultimatum. “Het ligt genuanceerd”, legde hij uit. “Waar twee vechten, hebben altijd twee schuld. Dus zei ik tegen hen: ‘Als er nog een keer zo’n crash plaatsvindt, móét er iemand vertrekken. En ik maak daarbij misschien een fout, want misschien stuur ik de verkeerde weg.'”

LEES OOK: Kubica spreekt titelkandidaat Antonelli streng toe: ‘Te veel onzin op Instagram’

Wolff merkte destijds op dat coureurs een grote verantwoordelijkheid dragen voor al het F1-personeel binnen een team. “Mensen die hun hypotheek moeten afbetalen en in de fabriek werken, wat denken die wel niet? Dat jullie tegen elkaar aanrijden omdat jullie elkaar niet mogen?”, stelde hij scherp. “Het beïnvloedt direct de levens van 2500 mensen. Wie denken jullie wel dat jullie zijn?”

Nico Rosberg en Lewis Hamilton tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi in 2016 (Getty Images)

Lees hier alles over GP Miami

