Toto Wolff heeft besloten om toch naar de Grand Prix van Japan af te reizen. De teambaas van Mercedes zou oorspronkelijk thuisblijven, maar hij wil er bij zijn nu de problemen van de renstal hand over hand toenemen.

Het is tekenend voor de teleurstellende prestaties van Mercedes dat Wolff meent dat hij zelf aanwezig moet zijn in Japan voor het geval dat daar opnieuw grote problemen zijn met de prestaties en betrouwbaarheid van de bolides. Lewis Hamilton kende in Australië tijdens de vorige Grand Prix een teleurstellende kwalificatie en viel vervolgens met motorproblemen uit in de race. George Russell crashte na een duel met Fernando Alonso.

Wolff wil, in verband met de uitpuilende racekalender, niet naar alle 24 races dit seizoen. De wedstrijd in Japan was een van de Grands Prix die hij aan zich voorbij zou laten gaan. Dat hij nu zich toch gedwongen voelt om naar Suzuka te gaan, geeft aan hoe hoog de nood is bij Mercedes om de boel weer op de rails te krijgen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)