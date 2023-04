Dat Toto Wolff een man in bonis is, is algemeen bekend. De Oostenrijkse entrepreneur, teambaas én aandeelhouder van Mercedes’ Formule 1-team boert financieel al sinds zijn jongste jaren goed. Onlangs is hij volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes toegetreden tot een exclusieve club, die van miljardairs.

De bankwereld waarin hij zijn werkzame leven begon, heeft een goed fundament gelegd voor Toto Wolffs zakelijke inzicht. Nadat de Oostenrijkse tiener snel had ontdekt dat hij onvoldoende talent bezat om een racecarrière na te jagen, richtte hij zijn pijlen op een financiële loopbaan. In 1998 startte Wolff zijn investeringsmaatschappij Marchfifteen, zes jaar later gevolgd door een tweede (Marchsixteen).

Samen met tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Mika Häkkinen startte hij daarnaast een managementbureau om coureurs te begeleiden. Valtteri Bottas was er een van. Ook kocht Wolff aandelen in Williams F1. Motorsport liet hem echter nooit los. In 2013 werd de Oostenrijker aandeelhouder (dertig procent) van Mercedes’ Formule 1-team. Een gouden investering, die zich uitbetaalde met zeven coureurstitels en acht constructeurstitels. Op dit moment bezit Wolff 33% van de aandelen in het raceteam, net als de Britse zakenman Jim Ratcliffe (Ineos) en Mercedes’ moederbedrijf Daimler. Verder bezit hij een flink aandelenpakket in Aston Martin.

Door de ongekende populariteit van de sport anno 2023, mede veroorzaakt door het succes van Netflix’ serie Drive to Survive, zijn Formule 1-teams tegenwoordig veel geld waard. Volgens het gezaghebbende zakenblad Forbes is het een van de oorzaken waarom Wolffs vermogen is gegroeid tot boven het miljard. Hij heeft bij die exclusieve club, zo meldt Forbes, dit jaar gezelschap gekregen van onder meer NBA-basketbalster LeBron James (LA Lakers).