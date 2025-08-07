Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt in 2026 de strijd aan te gaan met Ferrari. Het volgende Formule 1-seizoen luidt een nieuw tijdperk in, waarin de sport overstapt op geavanceerde, nieuwe hybridemotoren. Naar verluidt heeft Mercedes – dat bij de introductie van hybride-technologie in 2014 een vliegende start maakte – opnieuw de beste papieren voor een competitief pakket. Wolff droomt nu al van een ‘klassiek’ titelgevecht met de Scuderia.

In 2026 gaan de technische reglementen opnieuw op de schop. De auto’s moeten kleiner en wendbaarder worden, terwijl het motorvermogen gelijk wordt verdeeld tussen een verbrandingsmotor en een batterij. De belofte van meer elektrificatie heeft inmiddels meerdere autogiganten naar de sport getrokken. Zo gaat Ford volgend jaar samenwerken met Red Bull, en krijgt Sauber steun van Audi. Hoewel veel coureurs nog sceptisch zijn over de nieuwste motorontwikkelingen, zou Mercedes een veelbelovend pakket in de pijplijn hebben.

“Het zijn allemaal geruchten, we weten absoluut niets”, temperde Toto Wolff de verwachtingen tegenover Gazzetta dello Sport. “Ik verwacht dat Ferrari zeer competitief zal zijn, en Honda heeft al laten zien hoe sterk ze zijn – ik verwacht veel van hen met Aston Martin“, aldus Wolff. De Japanners tekenden voor 2026 een exclusief motorcontract met het Britse team. “En dan is er Red Bull met hun nieuwe krachtbron, en natuurlijk Audi. Iedereen wil gereed zijn en competitief voor de dag komen, dus we zullen nog wel zien wie het beste werk heeft geleverd.”

Strijd tussen Italianen

De laatste keer dat het motorreglement werd herzien, domineerde Mercedes het veld. Vanaf 2014 maakte de Duitse constructeur acht jaar lang de dienst uit in de Formule 1. Mocht de geschiedenis zich herhalen, dan hoopt Wolff vooral op stevige concurrentie van Ferrari. “Ferrari tegen Mercedes zou fantastisch zijn”, aldus Wolff. “Een klassieker! Hamilton en Leclerc tegen Antonelli en Russell – wat een ongelooflijke uitdaging.”

“Een Italiaanse coureur tegenover een Italiaanse auto, kun je je dat voorstellen?”, grijnsde hij. Met de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli heeft Mercedes een Italiaans toptalent in huis. “Ik twijfel er niet aan dat dit duel er komt – volgend jaar of in de toekomst”, besloot de Oostenrijker optimistisch. “We zullen het zien, en het wordt fantastisch.”

