Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft George Russell verdedigd, nadat de Brit zich zondagavond tijdens de Grand Prix van Canada enkele malen vergallopeerde. Hierdoor eindigde Russell, die vanaf pole aan de race was begonnen, ‘slechts’ als derde. Volgens Wolff was Russell zelfs briljant, al gaf hij wel toe dat zijn coureur vermijdbare fouten had gemaakt.

Russell verspeelde in de slotfase een tweede plek toen hij in de achtervolging op Max Verstappen te agressief over de natte kerbs reed en daardoor zijn positie verloor aan Lando Norris. Op een ander moment raakte hij nog een keer van de baan in duel met Norris, waarna hij bij terugkeer op de baan nog bijna in aanraking kwam met Verstappen. Ook in een gevecht met Oscar Piastri ging hij even de mist in.

Na afloop kwamen deze acties hem op krittiek te staan van Ralf Schumacher, tegenwoordig analist van Sky Deutschland. Volgens hem was Russell teveel aan het pushen. “George heeft altijd snelheid. Maar als het erop aankomt, wil hij zich door de muur forceren”, vertelde de voormalig F1-coureur.

‘Focus, George, focus!’

Ook Toto Wolff kwam tijdens de race even op de boordradio om zijn coureur toe te spreken: “Focus George, focus!”

In de nastoot verdedigde Wolff zijn coureur echter. Volgens hem was Russell bij vlagen ‘briljant’, maar op andere momenten juist ’te ambitieus’. “Aan de ene kant zorgde George voor glans in de race, aan de andere kant had hij misschien de fouten kunnen vermijden. George nam risico’s en dat kostte hem een positie, maar die wist hij later wel weer terug te winnen.”

