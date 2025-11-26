Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt tijdens de aankomende twee Grands Prix de tweede plaats in het constructeurskampioenschap voor zijn team veilig te stellen. De Oostenrijker is blij dat de Zilverpijlen in Las Vegas op naaste rivalen Red Bull en Ferrari konden uitlopen, maar houdt zijn hart vast voor de Grand Prix in Qatar. ‘Niks is nog zeker’, waarschuwt Wolff alvast.

Het team van Mercedes ging vol vertrouwen naar het Grand Prix-weekend van Las Vegas. Na de zege van George Russell op het stratencircuit in de woestijnstad een jaar eerder, en de strubbelingen van McLaren op vergelijkbare circuits, had het team vanaf het begin vertrouwen in een goed resultaat. Hoewel McLaren – voor de latere diskwalificaties van Lando Norris en Oscar Piastri – sterker was dan de Zilverpijlen hadden verwacht, eindigde het team uiteindelijk alsnog met twee podiumplaatsen. De focus gaat daarom nu op Qatar, en het aanhoudende gevecht met Red Bull en Ferrari om plek twee in het constructeurskampioenschap.

“Nog maar twee te gaan”, steekt teambaas Toto Wolff van wal in de Mercedes-voorbeschouwing. “We hebben de beste kaarten in handen voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap, maar niks is nog zeker. Ondanks dat we na Las Vegas konden uitlopen op onze naaste rivalen, liet dat raceweekend ook zien dat alles heel snel kan veranderen. Als team hebben we het echter goed gedaan, en gaat de focus nu op de races in Doha en Abu Dhabi.”

Uitdagingen in Qatar

Het aankomende raceweekend in Qatar is het allerlaatste sprintweekend van het seizoen, waardoor de Grand Prix een extra uitdaging vormt. “Het is daarom belangrijk dat we in de eerste vrije training goed uit de startblokken schieten, zodat we gelijk een goede basis hebben.” De Oostenrijker verwacht echter dat dat laatste niet zonder slag of stoot zal gaan. “We verwachten dat onze rivalen snel zullen zijn in Qatar. De warme omstandigheden gecombineerd met de hogesnelheidsbochten van het circuit zijn dit jaar echter niet onze sterkste punten. We zullen proberen om alles uit de auto te halen”, sluit Wolff strijdvaardig af.

