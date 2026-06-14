Toto Wolff gelooft dat Lewis Hamilton zich na zijn eerste overwinning in dienst van de Scuderia heeft ontpopt tot een serieuze titelkandidaat. De Mercedes-teambaas is ontzettend blij voor zijn voormalige pupil, al is hij minder in zijn nopjes om hem als titelrivaal te hebben.

Direct na afloop van de Grand Prix van Catalonië stak Toto Wolff zijn loftrompet over Lewis Hamilton na diens eerste overwinning voor Ferrari. Aan de samenwerking tussen de zevenvoudig wereldkampioen en Mercedes, samen goed voor zes wereldtitels en acht constructeurstitels, kwam eind 2024 een einde. Hoewel het nieuws van zijn overstap naar de Italiaanse renstal voor gefronste wenkbrauwen zorgde, koestert de Oostenrijkse teambaas absoluut geen rancune richting zijn voormalige pupil. “Ten eerste, gefeliciteerd aan Lewis. Hij heeft zo hard gewerkt en heeft zoveel moeilijke momenten doorgemaakt, vooral vorig jaar, dat ik oprecht blij ben dat hij gewonnen heeft. Ik heb altijd gezegd: als het niet van ons is, dan liever van Lewis. En hij heeft het vandaag verdiend.”

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Hamilton hanteerde een afwijkende strategie ten opzichte van beide Mercedes-coureurs. Die pakte perfect uit toen hij tijdens de virtual safety car-fase een relatief goedkope pitstop kon maken, waardoor hij niet achter George Russell terechtkwam. Desondanks vindt Wolff de overwinning volledig verdiend. “Natuurlijk kun je zeggen dat de VSC misschien op het juiste moment kwam, maar zo is het nu eenmaal”, zegt hij. “Ik ben ook blij voor Fred, die een moeilijke tijd heeft gehad. Hij is mijn vriend, ook al ergert hij me soms. De druk van het leiden van Ferrari is enorm, en daarom ben ik blij en opgelucht voor hem. Het ligt me na aan het hart.”

‘Alles ligt open’

Toen het gesprek verschoof naar de vraag of hij Hamilton als echte titelkandidaat ziet, schoot Wolff in de lach. De Oostenrijker weet als geen ander waartoe de zevenvoudig wereldkampioen in staat is. “Ik zou liever niet met hem vechten om een titel. Ik ben niet blij hem als titelrivaal te hebben, omdat ik weet waartoe hij in staat is. Als hij bloed ruikt, gaat hij ervoor. Ik heb dat vele jaren gezien, waarin de ‘trein Lewis Hamilton’ ineens op gang kwam en het daarna heel moeilijk was om hem te stoppen.”

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Gevraagd of een achtste wereldtitel voor Hamilton realistisch is, antwoordde Wolff: “Ja, absoluut. We zitten zo vroeg in het seizoen. Het gat is 41 punten. Een DNF kost je 25 punten, dus alles ligt open. Daarom kunnen we ons geen fouten veroorloven. We moeten blijven presteren met de auto en de powerunit, geen fouten maken, slim zijn met strategie en volledig scherp blijven.”

Roze wolk

In de vorm waarin Hamilton verkeert, lijkt hij begonnen aan zijn tweede jeugd. Wolff gelooft dat Hamiltons wederopstanding het resultaat is van meerdere factoren. De teambaas wijst op de onvermoeibare werkethiek van de Brit, suggereert dat de huidige generatie auto’s beter bij zijn rijstijl past dan de ground-effect auto’s van de afgelopen jaren en benadrukt de uitstekende band tussen Hamilton en zijn Ferrari-race-engineer.

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Wolff stipt nog een belangrijke factor aan: de roze wolk. “Ik zag hem op het podium op tv. Dat gezicht laat me zien dat hij heel gelukkig is. Misschien helpt de vriendin daarbij. Het heeft mij geholpen om een partner te hebben die… je hebt een stabiel gezinsleven en het lijkt erop dat ze het heel goed met elkaar kunnen vinden. Ik denk dat het al die factoren samen zijn: het emotionele, persoonlijke en professionele aspect. Als dat allemaal in orde is, win je.”

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