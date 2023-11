Nyck de Vries rijdt komend seizoen voor het fabrieksteam van Toyota (GAZOO Racing) in het WEC-kampioenschap, De Vries, die eerder dit seizoen moest vertrekken bij het F1-team van AlphaTauri, neemt bij het Japanse team het stoeltje over van José Maria Lopez. De 28-jarige coureur komt in 2024 ook uit in de Formule E namens Mahindra.

Zoals FORMULE 1 Magazine al eerder meldde zal De Vries het hele seizoen met de Hypercars uitkomen in het World Endurance Championship. Dat nieuws is nu dus officieel bevestigd. “Ik ben superblij”, reageert de hoofdpersoon in het persbericht van Toyota. “Lange afstandsracen is altijd iets geweest waar ik van genoten heb en deze discipline heeft een enorm momentum.”

De Vries teamgenoot van Conway en Kobayashi

Bij het team van Toyota wordt De Vries teamgenoot van Mike Conway en oud F1-coureur Kamui Kobayashi, twee WEC-routiniers. De Vries: “Ik ben een paar jaar bij het team betrokken geweest in een andere rol, maar heb toen niet de kans gehad om te racen. Ik wil het team bedanken voor hun voortdurende steun en geloof in mij.”

