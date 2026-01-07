De toekomst van Gianpiero Lambiase was de afgelopen tijd regelmatig onderwerp van speculatie. Direct na de seizoensfinale in Abu Dhabi werd duidelijk dat zijn rol richting 2026 intern besproken zou worden, mede vanwege persoonlijke omstandigheden die hem het afgelopen seizoen parten speelden. Bovendien klonken er geruchten dat hij zou overstappen naar een ander team. Inmiddels melden verschillende bronnen echter dat de ingenieur van Max Verstappen trouw blijft aan Red Bull.

\Na de slotrondes van de GP van Abu Dhabi bracht de Formule 1 een zichtbaar geëmotioneerde Gianpiero Lambiase in beeld; de race-ingenieur hield het niet droog aan de pitmuur. “Het was een emotioneel jaar”, verduidelijkte Max Verstappen later tijdens een persconferentie. “Ik wil er niet te veel over uitweiden, maar het was zwaar. Tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik met iemand kan werken die zo gepassioneerd is. Natuurlijk is hij mijn race-ingenieur, maar ik zie hem ook als een vriend. We hebben samen zoveel emotionele momenten beleefd en fantastische prestaties geleverd.”

Na dit laatste optreden in Abu Dhabi kwam de toekomst van Gianpiero Lambiase direct ter sprake. Zo werd hij gelinkt aan meerdere topteams, waaronder Aston Martin en Williams. Dat is geen verrassing, gezien zijn reputatie binnen de sport. Volgens meerdere bronnen blijft Lambiase voorlopig echter dezelfde functies vervullen bij Red Bull. Daarmee is een directe overstap van de baan, al betekent dat niet dat een verandering op langere termijn is uitgesloten. Er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen over eventuele aanbiedingen van andere teams. Het huidige contract van Lambiase bij Red Bull loopt tot en met eind 2027.

