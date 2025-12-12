Ook Sebastian Vettel heeft gereageerd op het vertrek van Helmut Marko bij Red Bull. De voormalig Red Bull-coureur werd door de Oostenrijker gecontracteerd voor het opleidingsprogramma van de Oostenrijkse renstal, voordat hij vier wereldtitels voor het team won. Voor Vettel kwam het vertrek van de inmiddels oud-topman als een verrassing. De Duitser wordt daarnaast ook weer genoemd als eventuele opvolger van Marko.

Sebastian Vettel reed tussen 2009 en 2014 voor Red Bull, en haalde in die tijd vier wereldtitels binnen voor de Oostenrijkers. De Duitse coureur werd door inmiddels oud-topadviseur Helmut Marko gecontracteerd voor het opleidingsprogramma van Red Bull, voordat hij promoveerde naar het Formule 1-team. De Oostenrijker speelde zo een sleutelrol in de carrière van Vettel, die het vertrek van de adviseur niet zag aankomen.

“Ik was net zo verrast als iedereen”, vertelt de wereldkampioen tegen F1-Insider. “Ik wens Helmut het allerbeste voor de toekomst en een welverdiend pensioen.” De Duitse oud-coureur had vervolgens nog wat mooie woorden over voor de vertrokken topman. “Hij is de architect van het succes van Red Bull Racing en Toro Rosso (tegenwoordige Racing Bulls, red.)”, aldus Vettel. “Niet alleen als het ging om het kiezen van coureurs – ook belangrijke beslissingen over de samenstelling van het team, het personeel en de strategie waren aan hem.”

Opvolger van Marko?

Met het vertrek van Marko steken ook de geruchten over een eventuele terugkeer van Vettel zelf in de Formule 1 de kop op. De Duitser werd immers eerder al door Marko aangewezen als zijn ‘ideale opvolger’. Vettel zei zelf in de Beyond The Grid-podcast niet tegen het idee te zijn. “Nou, ik zou waarschijnlijk zeggen dat ik niet de typische kantoormedewerker ben. Nog niet!” grapte de Duitser destijds. “Het hangt erg af van de functie. Dit is de sport die ik ken. Dit is het vakgebied dat ik ken. Ik denk dat de tijd zal leren of er iets passends op mijn pad komt. Ik sluit het zeker niet uit. Het zou heel interessant kunnen zijn. Maar wat dat betreft heb ik geen haast.”

