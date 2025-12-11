Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult hoe het gesprek met Max Verstappen na de aankondiging van het afscheid van de Oostenrijker verliep. De oud-Red Bull-topman stond aan de wieg van de Formule 1-carrière van de Nederlander, die inmiddels vier wereldtitels op zijn naam heeft geschreven. De ‘weemoed hing daarom ook in de lucht’ tijdens het belletje: ‘Max zei dat we elkaar zeker ergens weer zouden ontmoeten’.

Hoewel de geruchten al even door de paddock gingen, kwam afgelopen dinsdag pas de officiële bevestiging: Helmut Marko verlaat Red Bull. De Oostenrijkse adviseur stond aan de wieg van onder meer de Formule 1-carrière van Max Verstappen, die nu een van zijn belangrijkste vertrouwelingen binnen het team kwijtraakt. Na een gesprek met Red Bull-baas Oliver Mintzlaff over zijn wens om het team vaarwel te zeggen, belde Marko een dag later de Nederlandse coureur op.

“Het was geen normaal gesprek. Er hing een zekere weemoed in de lucht”, onthult Marko tegenover ORF. “Max zei dat hij nooit had kunnen bedenken dat hij ooit zulke successen zou behalen. Het is allemaal voorbij en ik heb hem het allerbeste gewenst voor de toekomst. En hij zei dat we elkaar zeker ergens weer zouden ontmoeten.”

'Max wordt elk jaar beter'

Verstappen was zeker niet het enige Red Bull-talent dat Marko binnenbracht – ook Sebastian Vettel werd door de Oostenrijker ontdekt – maar volgens de adviseur was de band met de inmiddels viervoudig wereldkampioen ‘de meest innige die ik ooit met een coureur heb gehad’. “Het fascinerende was dat Max elk jaar sneller, volwassener en beter werd”, vervolgt Marko. “Voor mij is er nog geen einde aan deze ontwikkeling te zien, hoewel hij nu al de beste coureur is.”

Volgens de Oostenrijker waren er ook ‘nauwelijks meningsverschillen’ met de Nederlander. “Er waren er wel een paar, toen hij in het begin een paar domme dingen deed”, blikt Marko terug op de begindagen van Verstappen in de Red Bull-familie. “Maar hoe succesvoller hij werd, hoe eenvoudiger zijn aanpak ook werd. Hij is aanzienlijk rustiger geworden, heeft nauwelijks nog uitbarstingen, die er in het begin natuurlijk wel waren. Hij is voor zijn leeftijd een ongelooflijk perfecte, of beter gezegd een ongelooflijke persoonlijkheid geworden.”

