Laurent Mekies kijkt tevreden terug op de shakedown afgelopen week in Barcelona. Red Bull kon op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor het eerst de gloednieuwe krachtbron, de DM01, kilometers laten maken. Met meer dan 500 gereden ronden door zowel Red Bull als zusterteam Racing Bulls én de waardevolle feedback van Max Verstappen op de vrijdag bereiden de Oostenrijkers zich nu voor op de volgende test in Bahrein.

De shakedown in Barcelona is voorbij, en Red Bull heeft daarom ook haar eerste week met een gloednieuwe krachtbron erop zitten. De Oostenrijkers staan dit jaar voor het eerst met de eigen geproduceerde DM01-motor – vernoemd naar oprichter Dietrich Mateschitz – op de baan, en beide Red Bull-coureurs – Max Verstappen en Isack Hadjar – konden er gezamenlijk al 297 ronden mee rijden. Zusterteam Racing Bulls noteerde zelfs 319 ronden.

Historisch moment

Teambaas Laurent Mekies is in zijn nopjes. “We wisten dat het een heel bijzonder moment zou zijn om hier voor het eerst met de RB22 en onze eigen krachtbron te zijn, dus op maandag hing er een speciale sfeer in de garage”, onthult de Fransman tegenover F1. “De afgelopen maanden en weken waren ongelooflijk hectisch in de voorbereiding op de shakedown, maar uiteindelijk stonden we om 9.00 uur klaar om de garage uit te rijden. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen in Milton Keynes, zowel aan de chassis- als aan de krachtbron-kant, enorm te bedanken en te feliciteren. Het was een historisch moment om de auto daar op de baan te zien.”

De week in Barcelona verliep voor Red Bull echter niet helemaal vlekkeloos. Op dinsdag ging Hadjar de baan af en belandde hij met de RB22 achterstevoren in de muur. Red Bull moest vervolgens wachten op vervangende onderdelen vanuit Milton Keynes om de bolide te herstellen, en gooide de planning om. Verstappen kwam zo pas op de vrijdag weer in actie. “Het was een ongelooflijke prestatie van het team op het circuit en in Milton Keynes om de RB22 weer op tijd klaar te krijgen”, aldus Mekies. “Er zijn lange nachten gemaakt om een derde testdag mogelijk te maken. Max kwam tot meer dan honderd ronden en gaf daarbij zeer waardevolle en inzichtelijke feedback. We hebben veel om mee te nemen uit deze week, en Max’ ervaring en oog voor detail op technisch vlak zullen ons helpen bij de voorbereidingen richting Bahrein en daarna.”

Trots

Hoewel Red Bull volgens Mekies nog een lange weg te gaan heeft, overheerst momenteel vooral trots bij de Fransman. “Als je kijkt naar onze verwachtingen voor deze test, kan ik alleen maar benadrukken dat we zo trots zijn op iedereen op onze thuisbasis”, verklapt de teambaas. “Natuurlijk is het nog heel vroeg en is niets perfect, maar we zijn al begonnen met leren en als één team samen te werken.”

