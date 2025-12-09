Valtteri Bottas liet deze week zijn eerste Cadillac-stoeltje aanmeten. De Fin stond dit jaar nog onder contract bij Mercedes en kon daardoor weinig werkzaamheden verrichten voor zijn nieuwe team. Hij testte slechts sporadisch in de simulator, maar mag nu eindelijk echt aan de slag als Cadillac-coureur. Bottas is trots dat hij de Amerikaanse renstal nu ‘eindelijk’ kan ondersteunen in aanloop naar het debuut.

Cadillac legde in de zomer Formule 1-routiniers Sergio Pérez en Valtteri Bottas vast. Beiden beschikken over een grote schare fans en brengen met respectievelijk zes en tien raceoverwinningen een flinke dosis ervaring mee. Pérez bekeek de Formule 1 dit jaar vanaf de zijlijn en kon daardoor al uitgebreid testwerk verrichten voor zijn nieuwe werkgever. Zo reed hij eerder – namens Cadillac – in een matzwarte Ferrari op het circuit van Imola. Nu Bottas’ contract bij Mercedes is verlopen, kan ook hij zich volledig richten op zijn nieuwe team. Deze week liet hij zijn stoeltje aanmeten.

‘Veel werk voor de boeg’

“Ik ben enthousiast om eindelijk als coureur voor Cadillac te starten”, reageerde Bottas in een officieel persbericht. “Ik ben ontzettend trots op dit moment, want het markeert het begin van een nieuw hoofdstuk op de grid, met een team dat nog maar net aan zijn reis in deze sport begint. We hebben nog veel werk voor de boeg, dus ik wil mijn ervaring graag inzetten om het team op weg te helpen, zeker nu ik volledig betrokken ben.”

“Het is bijzonder om alles voor het eerst samen te zien komen als een gloednieuw team”, vervolgde Bottas. “Je beseft dan pas écht hoe groot het momentum achter dit project is. Het is cruciaal om de voorbereiding goed te doen, want dit zijn de stappen die ons klaarstomen voor de eerste tests. Ik kan niet wachten om het seizoen te beginnen en weer te gaan racen.” Cadillac-teambaas Graeme Lowdon reageerde eveneens verheugd dat Bottas nu officieel aan boord is. “Ik ben trots op al het werk dat iedereen in het team levert”, liet hij weten. “Formule 1 is de ultieme teamsport, en tijdens momenten als deze zie je duidelijk welke vaardigheden, talenten en expertise we al in huis hebben.”

