Trotse VeeKay treedt met Rookie of the Year-titel in voetspoor Luyendyk en Doornbos

De Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout is al na de kwalificatie voor de Indycar-finale in de straten van St. Petersburg, Florida zeker van de Rookie of the Year-titel. Hij treedt zo in het voetspoor van Arie Luyendyk en Robert Doornbos.



VeeKay’s Rookie of the Year-rivaal Alex Palou had poleposition en het bijbehorende bonuspunt nodig om de strijd om deze prestigieuze titel te verlengen, maar slaagde daar niet in. De Spanjaard plaatste zich als zestiende, VeeKay was negende in de kwalificatie.

“Mijn focus ligt volledig bij de race van zondag, maar ik realiseer me net dat ik Rookie of the Year ben geworden en daar ben ik heel trots op”, schrijft VeeKay op social media. “Wat een jaar, en het is nog niet eens voorbij”, geniet hij daarvan.

VeeKay volgt met het winnen van de Rookie of the Year-titel in de voetsporen van twee van zijn Nederlandse Indycar-voorgangers: Arie Luyendyk won het rookiekampioenschap in 1985, Robert Doornbos in 2007 in de ChampCars.

De twintigjarige VeeKay, die uitkomt voor Ed Carpenter Racing, imponeert in zijn eerste Indycar-seizoen. De coureur uit Hoofddorp kwalificeerde zich bijvoorbeeld als vierde voor de Indy 500, scoorde onlangs op Indianapolis’ road course zijn eerste pole en podium en heeft vijf toptien-resultaten gepakt.

In de tussenstand voor het kampioenschap staat VeeKay op de veertiende plek. De strijd om de Indycar-titel moet overigens nog beslist worden en gaat tussen Scott Dixon en Josef Newgarden. Met 502 om 470 punten gaat Dixon de finalerace wel ruim als favoriet in.

De Indycar-finale in St. Pete is zondagavond vanaf 19:30 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport Racing.