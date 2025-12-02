Yuki Tsunoda zal in 2026 niet langer actief zijn als Formule 1-coureur. Red Bull heeft bevestigd dat de Japanner zijn racezitje verliest en volgend jaar een nieuwe rol krijgt binnen het team. Na een teleurstellend debuutseizoen bij het hoofdteam, gunde teambaas Laurent Mekies het tweede stoeltje aan Isack Hadjar. Tsunoda blijft binnen de Red Bull-gelederen actief als test- en reservecoureur.

Net als zijn vele voorgangers verbleekte Yuki Tsunoda afgelopen jaar naast Max Verstappen. Na twee Grands Prix bij Racing Bulls werd hij prompt in het diepe gegooid; tijdens zijn thuisrace in Japan maakte hij zijn langverwachte debuut bij het hoofdteam. De resultaten bleven echter uit; zijn beste optreden was het behalen van een zesde plaats in Azerbeidzjan. Het bleek onvoldoende om zijn toekomst als vaste coureur veilig te stellen. Met meerdere jonge talenten in de coulissen delft de Japanner na de seizoensfinale in Abu Dhabi het onderspit.

‘Tsunoda is een complete coureur’

Toch betekent het voorlopige einde van zijn Formule 1-carrière niet dat Tsunoda verdwijnt bij Red Bull. Het team bevestigde dinsdag dat hij de rol van test- en reservecoureur op zich neemt. Zodoende blijft hij het team ondersteunen. Teambaas Laurent Mekies benadrukte hoe belangrijk Tsunoda is geweest – en blijft – voor de organisatie: “Yuki rijdt al zeven jaar in de kleuren van Red Bull en ik heb het genoegen gehad om met hem samen te werken bij beide Red Bull-teams”, verklaarde hij in een officieel persbericht. “Gedurende zijn vijf seizoenen in de Formule 1 is Yuki uitgegroeid tot een complete coureur, goed over één ronde op zaterdag en in staat tot uitzonderlijke dingen op zondag.”

Tsunoda geniet een grote populariteit binnen de Formule 1, zo weet ook Mekies. Zijn droge humor en vriendelijke karakter bleven niet onopgemerkt. “Iedereen in de sport zal het erover eens zijn dat het onmogelijk is om Yuki niet te mogen”, vervolgde de Fransman. “Zijn persoonlijkheid is aanstekelijk en hij is een heel bijzonder lid van de Red Bull-familie geworden. Namens iedereen bij Red Bull wil ik hem bedanken voor wat hij heeft bijgedragen en we weten dat hij van onschatbare waarde zal zijn voor de projecten voor 2026.”

