Yuki Tsunoda kon na afloop van de Grand Prix van Nederland opgelucht ademhalen; voor het eerst sinds Imola in mei pakte de Japanner weer punten in de Formule 1. Na te hebben geprofiteerd van meerdere uitvalbeurten wist Tsunoda de negende plaats veilig te stellen. Toch ging dat allerminst zonder slag of stoot. Door een motorprobleem reed de Red Bull-coureur in de slotfase van de race naar eigen zeggen ‘langzamer dan de safety car’.

Na een teleurstellende kwalificatie profiteerde Tsunoda in Zandvoort van de uitvalbeurten van Lando Norris, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hij eindigde op de negende plaats en sleepte twee waardevolle WK-punten binnen voor zijn team. Toch toonde hij zich na afloop weinig gerustgesteld. Hij onthulde dat hij na de laatste safety car kampte met een probleem in de gasrespons, waardoor hij veel snelheid tekort kwam.

Vertrouwen voor de toekomst

Red Bull-teambaas Laurent Mékies bevestigde na afloop van het raceweekend dat de RB21 van Tsunoda verkeerd was afgesteld. “Na de laatste stop zat de auto vast in de verkeerde gasrespons”, aldus de Fransman tegenover de pers op Zandvoort. “Daar moest hij het laatste deel van de race mee uitrijden.” Tsunoda bevestigde dat zijn auto een stuk langzamer reed dan hij gewend was. “Ik kan uiteraard geen details prijsgeven”, verklaarde de Japanner. “Maar ja, op een gegeven moment reed de safety car sneller dan mijn auto. Ons team heeft gelukkig fantastisch werk geleverd om de schade te beperken. Uiteindelijk reed de auto veel beter.”

Tsunoda had het gevoel dat hij – gezien de omstandigheden – niet hoger dan de negende plaats had kunnen eindigen. “Ik bedoel, ik weet niet zeker wat ik beter kan doen dan dat”, benadrukte hij. “Vandaag leek alles tegen te zitten. De eerste safety car hielp voor geen meter en de tweede kwam eigenlijk ook op het verkeerde moment. De mensen met wie ik vocht, eindigden uiteindelijk op P5 of P6”, doelde hij op Alex Albon en Oliver Bearman. “Zelfs in de laatste stint probeerde ik nog een positie te veroveren, maar ik had te veel problemen. Het was vandaag niet makkelijk om punten te scoren”, besloot Tsunoda hoopvol. “En eerlijk gezegd is een negende plaats normaliter niets om over op te scheppen. Maar het geeft me wel vertrouwen voor de toekomst.”

