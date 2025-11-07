De eerste vrije training voor de Grand Prix van São Paulo verliep niet helemaal vlekkeloos voor Yuki Tsunoda. De Japanner verloor in de openingsfase van de sessie de controle over zijn RB21 in bocht 5, Descida do Lago, en raakte daarbij de bandenstapel.

Het incident vond plaats binnen de eerste tien minuten van de training. Bij het uitaccelereren uit Descida do Lago verloor Tsunoda de achterkant van de auto en tikte de bandenstapel aan. Hoewel hij zijn weg kon vervolgen, keerde hij kort daarna terug naar de pitstraat. Daar wordt inmiddels niet alleen de voorvleugel vervangen, maar controleren de monteurs van Red Bull ook de ophanging en achtervleugel op mogelijke schade.

Omdat het een sprintweekend is in Brazilië, is deze enige vrije training extra belangrijk. Teams hebben slechts één uur om data te verzamelen en de afstelling te optimaliseren voor de sprintkwalificatie later vandaag. Voor Tsunoda en Red Bull is het dus zaak de auto snel weer de baan op te sturen, zodat hij voor het einde van de sessie nog wat kostbare meters kan maken.

