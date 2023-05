Yuki Tsunoda is erg teleurgesteld met het resultaat van de Grand Prix van Monaco. Tegenover verschillende media spreekt de AlphaTauri-coureur zijn frustraties uit over de mechanische problemen die hem plaagden tijdens de race.

De Grand Prix van Monaco leek een veelbelovende race voor Tsunoda. De AlphaTauri-coureur reed lange tijd in de punten, totdat hij tijdens de regenbui meldde dat zijn remmen het niet goed deden. Het team gaf hem de opdracht om toch zo hard mogelijk te gaan, waarop Tsunoda terugriep: “Probeer je me te laten crashen ofzo?”. De Japanner eindigde uiteindelijk op de vijftiende plek.

‘Ik probeerde het en zat meteen in de muur’

“Ik had een probleem met de remmen en kon helemaal niet voluit gaan”, reflecteert Tsunoda. “Onze snelheid was erg, erg slecht. Het was enorm zwaar. Het team zei dat ik meer druk moest zetten met de remmen omdat de temperatuur dan hoger werd en de rem weer normaal ging doen. Natuurlijk zou ik meer druk zetten als de rem deed wat hij moest doen. Ik probeerde het uit en zat meteen in de muur.”

“Ik ben erg teleurgesteld”, vervolgt Tsunoda. “Het is moeilijk om goed onder woorden brengen, maar tot halverwege de race deed de auto het erg goed, de snelheid zat goed, alles ging geweldig. Dus het is moeilijk te accepteren wat er uiteindelijk gebeurde.”

