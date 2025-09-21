Yuki Tsunoda eindigde zondag als zesde in de GP van Azerbeidzjan. Het betekende eindelijk weer een finish in de punten voor de Japanner, die de afgelopen maanden opvallend worstelde met zijn Red Bull. Het gerucht gaat dat hij volgend jaar al vervangen wordt door Racing Bulls-sensatie Isack Hadjar. Tsunoda wil ondertussen bewijzen dat hij als teamspeler nog steeds van grote waarde kan zijn voor de Oostenrijkers – en voor Verstappen.

“Ik heb ervan genoten”, reageerde Yuki Tsunoda, die voor het eerst in lange tijd weer een glimlach op zijn gezicht had. “De tweede stint was wel wat zwaarder, zeker omdat ik een McLaren in mijn nek had hijgen”, doelde hij op Lando Norris, die als zevende over de streep kwam. “Op dat moment dacht ik alleen maar aan het kampioenschap, zowel de constructeurs- als de coureurstitel; voor Max (Verstappen, red.) natuurlijk.” De Nederlander won de GP van Azerbeidzjan en vormt een steeds grotere bedreiging voor Norris en Oscar Piastri.

Extra zelfvertrouwen

“Ik had genoeg kansen om naar de binnenkant te duiken en Liam Lawson aan te vallen, maar het risico dat Norris dan ook mee zou komen was te groot. Als Red Bull zijnde moet je dat niet willen. Aan de andere kant miste ik ook het tempo om een goede inhaalactie te maken.” Desalniettemin eindigde Tsunoda op een solide zesde plaats, zijn beste resultaat ooit namens Red Bull. “Dat zorgt natuurlijk wel voor extra zelfvertrouwen”, verzekerde de Japanner. “Ik denk dat we een aantal cruciale aanpassingen hebben gedaan aan de auto, en daarnaast heb ik mijn eigen long runs ook verbeterd.”

LEES OOK: Max Verstappen uitgelaten na dominante triomf in Bakoe: ‘Ongelooflijk’

Tsunoda’s toekomst binnen Red Bull en de Formule 1 kwam de afgelopen weken ter discussie te staan. Meerdere bronnen meldden dat de promotie van Racing Bulls-revelatie Isack Hadjar al is beklonken. Wanneer de jonge Parijzenaar volgend jaar doorschuift naar het hoofdteam, zou Tsunoda zonder stoeltje komen te zitten. Bij het zusterteam rekenen ze immers op de komst van Formule 2-talent Arvid Lindblad. Met optredens zoals in Bakoe kan Tsunoda zijn plekje bij de Oostenrijkers mogelijk nog veiligstellen.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.