Nu Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, ook de overname van de MotoGP heeft afgerond, lijkt de weg open te liggen voor meer kruisbestuiving tussen beide sporten. Arjan Bos, bestuursvoorzitter van het TT Circuit in Assen, ziet in ieder geval kansen voor de motorsport. “Liberty heeft bewezen dat men sport met entertainment kan combineren. Die kant willen we met de TT ook steeds meer op, waarbij sport de boventoon moet blijven voeren.”

Volgens Carlos Ezpeleta, sportdirecteur van Dorna en zoon van CEO Carmelo Ezpeleta, staat een gezamenlijk weekend van MotoGP en Formule 1 ‘niet in de onmiddellijke plannen’. Dorna is het moederbedrijf van de MotoGP en de World Superbikes. “Maar het is ook niet iets dat we uitsluiten voor de middellange termijn”, zo stelde Carlos Ezpeleta naar aanleiding van de overname tegen diverse Spaanse media.

‘Motorsport zal meer gaan globaliseren’

Beide sporten hebben hun eigen fanbase hebben en werken met sponsors en partners, waardoor een combinatie op het eerste gezicht uiterst gecompliceerd lijkt. “Aan de andere kant is er een aantal circuits, (zoals bijvoorbeeld de Red Bull Ring in Oostenrijk, red.) dat beide series kan huisvesten. Dat zijn er niet heel veel. Het is een project dat niet terzijde wordt geschoven, maar we zijn er in deze fase ook niet mee bezig”, aldus Ezpeleta. Overigens werden de wedstrijdkalenders van de MotoGP en de Formule 1 ook in de oude (lees: huidige) situatie al zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd.

Arjan Bos (op archieffoto boven met Carmelo Ezpeleta) ziet een combinatie van twee grootschalige evenementen evenmin snel gebeuren. Wel gelooft hij dat de overname op een andere manier invloed zal hebben op de MotoGP-kalender. Arjan Bos: “Ik denk dat de motorsport meer zal gaan globaliseren, zoals eerder ook met de Formule1 is gebeurd. En dat betekent dus dat je naar meer landen buiten Europa zal gaan. Daardoor zullen er, verwacht ik, wat Europese wedstrijden van de kalender afgaan. Maar voor de TT verwacht ik geen enkel obstakel.”

De TT van Assen heeft nog een contract met Dorna tot en met 2026. De Motul TT Assen staat dit jaar van 28 tot en met 30 juni op het programma.

