Met de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2023 voor de boeg blikken we met Viaplay-analist Tom Coronel nog één keer terug op de prestaties van de coureurs in de eerste twaalf races van dit seizoen.

Eerder bespraken we al de vijf flops van dit jaar, in dit deel komen de vijf toppers aan bod.

Max Verstappen

Max Verstappen (Motorsport Images)

“Weet je wat zo bijzonder is? Max Verstappen blijft groeien, dat is zijn kracht. Er komt geen einde aan. Wat ik heel mooi vind, is dat killer instinct. Gaat er nooit uit. Hij wil constant die knock-out uitdelen, geen kruimel voor de rest laten liggen. ‘Alles is voor Bassie’. Er is maar één prioriteit: zolang ik in die auto zit, zitten jullie allemaal in mijn achteruitkijkspiegeltje. Op een gegeven moment denk je: het mag wel wat rustiger, het mag wel wat minder. Maar nee, niet bij Max. Het is die honger naar meer, meer, meer. Waar dit gaat eindigen? Ik denk dat Max records gaat breken. En dan bedoel ik echt alle records.”

Fernando Alonso

Fernando Alonso (Motorsport Images)

“Het lijkt wel alsof die hele midlifecrisis hem vleugels heeft gegeven. Fernando Alonso is net 42 geworden en ik heb hem niet zo gepassioneerd gezien sinds zijn vertrek bij Ferrari. Iedereen wordt na lange tijd moe van F1, raakt uitgeblust. Kijk naar Vettel en vele anderen. Maar deze gozer niet. Hij krijgt er alleen maar meer energie van, lijkt het. Hoe ouder, hoe gekker. Dat zie je ook aan hoe hij de auto beweegt, hoe hij over de boordradio praat. Alonso bespeelt natuurlijk de hele club bij Aston Martin. Zijn eerste seizoenhelft was top. Je ziet de felheid, de slimmigheid, het wachten op andermans fouten.”

Lando Norris

Lando Norris (Motorsport Images)

“Weet je, ik had hem eerst in de flop-5 staan. Aan het begin van het seizoen stond hij voorlaatste. Toen dacht ik: jij hebt moeten tekenen bij McLaren omdat er geen andere opties waren. Arme jongen, met zoveel talent. Hij was een gebakje. En dan zie je wat Lando Norris in Silverstone doet. De toekomst van McLaren is rond hem gebouwd. Norris is top, kan wereldkampioen worden. De vraag is: kan McLaren dat ook? De bite die Norris heeft, hoe hij Ricciardo bij McLaren afslachtte, hoe hij nu door Piastri onder druk wordt gezet maar toch de bovenhand heeft… Vind ik knap.”

Alexander Albon

Alexander Albon (Motorsport Images)

“Dit is mijn topper. Als je ziet hoe Alexander Albon de laatste tijd kwalificeert: hij staat er als hij er moet staan. Oók wanneer de condities lastig worden. Hij heeft vertrouwen, de ervaring en een killermentaliteit. Het klopt bij hem allemaal nu. Maar wat heeft hij onderweg hiernaartoe allemaal niet moeten slikken? Hij kwam binnen als belofte en kreeg de ene na de andere tik op zijn neus. Ik begrijp nu wel waarom hij in een Red Bull heeft gezeten. We dachten allemaal dat het klaar was, maar als ik zie wat hij met de Wiliams doet… Dan zeg ik: jij hebt waarde. En waarom niet bij een subtopper?”

Oscar Piastri

Oscar Piastri (Motorsport Images)

“Hoe Oscar Piastri onder Alpine vandaan is gekropen, was een meesterzet van Mark Webber, zijn manager. Ze hebben Alpine alles laten betalen, hij is daar gekweekt, gemaakt en gekneed. En op het moment dat hij rijp was, gaven ze Alpine een dikke middelvinger. Deze jongen kan sturen, is elk jaar in zijn klasse kampioen geworden. Dan ben je gewoon goed. Of Piastri kampioensmateriaal is, ga ik je over drie jaar vertellen. Maar tot nu toe zeg ik: ja. Hoe hij zich ontwikkelt en manifesteert: dit is met afstand de beste nieuwkomer die we de laatste tijd hebben gezien. Deze jongen gaat nog toeslaan.”

Hij is als race niet per se super spannend door het lastige inhalen, maar weet je, Zandvoort is voor ons natuurlijk legendarisch, door de show eromheen, de organisatie die het goed voor elkaar heeft. Ik vind dat er te veel commentaar is op Zandvoort. Kap eens met zeiken, wees een trots op wat we hier kunnen doen. En het allermooiste is natuurlijk dat Max Verstappen hier twee keer heeft gewonnen, dat je meer dan 100.000 man polonaise ziet lopen. Dit is voor mij echt een festival.

