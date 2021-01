Twee Nederlanders in Mercedes Esportsteam, waaronder virtueel F1-kampioen Opmeer

De Nederlanders Jarno Opmeer en Bono Huis komen dit seizoen uit voor het Mercedes Esportsteam in het officiële F1 Esports Pro-kampioenschap. Opmeer werd in 2020 kampioen in de klasse en mikt erop zijn titel met succes te verdedigen bij Mercedes.



Opmeer won vorig jaar met Alfa Romeo vier virtuele Grands Prix en stond nog vier verdere keren op het digitale podium “Achter de schermen zijn we ook al met onze voorbereidingen begonnen op de virtuele Grands Prix”, vertelt Opmeer met de blik op dit seizoen.

De twintigjarige Opmeer racete aanvankelijk in de echte wereld in de karts, Formule 4 en Formule Renault 2.0. Sinds 2019 legt hij zich volop toe op Esports. “Mercedes is een ambitieus en getalenteerd team en ik ga dit jaar proberen het maximale eruit te halen in de Esports.”

Huis, 26, staat ondertussen aan de vooravond van zijn tweede jaar bij Mercedes’ Esportsteam. In 2020 werd hij twaalfde in de F1 Esports Pro-klasse. “Ik ben er heel blij mee verder te gaan met dit team”, vertelt Huis.

“Na een sterke start samen met gelijk een aantal hoopgevende resultaten, lukte het ons vorig jaar niet onze doelen waar te maken in de F1 Esports Series. We streven er uiteraard naar ons dit seizoen te verbeteren”, aldus Huis.

De Spanjaard Dani Moreno is de derde coureur die deel uitmaakt van Mercedes’ Esportsteam. Hij werd in 2020 ‘rookie of the year’ in het F1 Esports Pro-kampioenschap en eindigde met één zege op zak als achtste in de stand.