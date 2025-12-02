Aston Martin maakt tijdens de eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi gebruik van een compleet nieuwe line-up. Het was al enige tijd bekend dat Jak Crawford de sessie van Lance Stroll voor zijn rekening zou nemen, maar nu – conform de reglementen voor 2025 – staat ook Fernando Alonso zijn auto af. Formule 2-rookie Cian Shields maakt tijdens de eerste oefenronden op Yas Marina zijn VT1-debuut.

Het is gebruikelijk dat teams gedurende een regulier raceweekend één van beide auto’s aan een rookie gunnen tijdens VT1; volgens de strenge FIA-regels moeten alle coureurs immers twee keer per seizoen hun auto afstaan. Aston Martin had voor dit jaar echter nog twee rookie-sessies tegoed. Zodoende staat zowel Fernando Alonso als Lance Stroll zijn auto af tijdens de slotrace in Abu Dhabi. Jak Crawford, die ook in Mexico-Stad plaatsnam in de AMR25, is opnieuw van de partij. Naast hem maakt de Brit Cian Shields zijn debuut.

Steentje bijdragen

De 20-jarige Shields neemt dit jaar deel aan zijn eerste Formule 2-seizoen, nadat hij vorig jaar uitkwam in de Formule 3. Het wordt overigens niet de eerste keer dat hij achter het stuur van een Formule 1-auto kruipt; eerder testte hij al voor Aston Martin tijdens een speciale TPC-sessie. “Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de kans om in VT1 met Aston Martin te rijden”, reageerde hij in een officieel persbericht. “Ik heb dit jaar zoveel geleerd van de samenwerking met het team, zowel in de simulator als tijdens mijn TPC-tests. Dat ik nu de AMR25 mag gebruiken tijdens een Grand Prix-weekend is heel bijzonder. Ik kijk ernaar uit om vrijdag mijn steentje bij te dragen en optimaal te genieten.”

“Cian werkt het hele jaar al nauw met ons samen”, vulde topingenieur Gerry Hughes aan. “Zijn feedback en professionaliteit waren consistent sterk, en hij heeft zich bij elke gelegenheid verder ontwikkeld. Deze aankomende vrije training is een fantastische manier om het jaar af te sluiten, waarbij de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan goed van pas komen tijdens deze laatste race van het seizoen.” Aston Martin strijdt momenteel om de zesde plaats in het constructeursklassement. Het team staat dertien punten achter Racing Bulls en heeft zeven punten voorsprong op Haas.

