Formule 1-teams worden ervan verdacht bewust misleidende data aan te leveren bij Pirelli. De Italiaanse bandenleverancier vraagt de teams om simulatiegegevens te delen, zodat het de juiste keuzes kan maken voor de ontwikkeling van de 2026-banden. Maar volgens Pirelli kloppen de cijfers van sommige teams niet – mogelijk om hun werkelijke prestaties en eventuele voorsprong te verhullen.

De gegevens die teams moeten aanleveren – waaronder geschatte downforce, acceleratie en topsnelheid – zijn essentieel voor Pirelli bij het ontwikkelen van een compleet nieuwe generatie banden. Deze compounds moeten aansluiten op het ingrijpende nieuwe reglement dat in 2026 van kracht wordt. Maar volgens Auto Motor und Sport maken interne bronnen bij Pirelli zich zorgen over de enorme variatie in de ontvangen cijfers.

Die onnauwkeurige data vormen niet alleen een probleem voor Pirelli, maar ook voor de teams zelf. Wordt de downforce te laag ingeschat, dan kunnen de banden in de praktijk bezwijken onder hogere druk – met het risico op klapbanden. Te voorzichtige schattingen leiden juist tot zware en trage banden, wat de prestaties direct beïnvloedt.

Geheimhouding versus samenwerking

Het dilemma is duidelijk: teams willen hun technische voorsprong niet prijsgeven, maar moeten tegelijk samenwerken met Pirelli om de veiligheid en prestaties van de nieuwe banden te waarborgen. En met een nieuw tijdperk in aantocht – gekenmerkt door lichtere auto’s, aangepaste aerodynamica en meer elektrische ondersteuning – is betrouwbare data belangrijker dan ooit. Hoe Pirelli met de uiteenlopende informatie omgaat, is nog niet bekend. Maar één ding staat vast: als de cijfers blijven schommelen, kan dat grote gevolgen hebben voor de eerste tests én het begin van het 2026-seizoen.

