De stewards hebben Pierre Gasly een tijdstraf van twintig seconden gegeven plus twee strafpunten op zijn licentie voor het te hard rijden onder een rode vlag. De stewards hebben daarbij rekening gehouden met ‘de schok die de coureur ervoor door het zien van een kraan op de baan’.

Gasly was woest toen hij na het zwaaien van de rode vlag terugkeerde in de pitstraat. Aan de pitmuur stelde hij tegen zijn team dat hij ‘wel dood had kunnen zijn’ toen hij op de natte baan plots een kraan zag rijden. De AlphaTauri-coureur had net een pitstop gemaakt omdat hij in de openingsronde na de crash van Carlos Sainz een reclamebord tegen zijn voorvleugel kreeg.

Na de pitstop wilde Gasly aansluiten bij de rij achter de safetycar, waardoor hij op een hoge snelheid over de baan reed. Maar terwijl hij dat deed, reed er een kraan de baan op bij bocht 12. Gasly kon het niet geloven dat dit gebeurde en de verbazing en frustratie bij meerdere coureurs hierover was groot, maar de stewards wilden Gasly na de race spreken over het incident omdat hij juist te hard zou hebben gereden na de plaats van het incident, met een snelheid tot 250 km/u.

De stewards hebben de Fransman gesproken en geoordeeld dat hij fout zat. Gasly heeft een tijdstraf van twintig seconden gekregen, al maakt dat voor de AlphaTauri-coureur, die zeventiende werd en nu achttiende is, niet veel uit. Bovendien heeft hij er twee strafpunten bij gekregen, waardoor hij nu op 9 van de 12 staat. Bij die twaalf strafpunten wordt de coureur uitgesloten van de volgende race.

De stewards leggen uit dat Gasly, nadat hij de plaats van het incident was gepasseerd, ‘verder reed onder de rode vlag met snelheden van meer dan 200 km/u op meerdere momenten’. Op één punt heeft Gasly zelfs de 251 km/u aangetikt. Hij heeft zelf toegegeven dat dit te hard was omdat er mogelijk marshals op de baan bezig waren of dat er wat rommel op de baan kon liggen.

Als verzachtende omstandigheid halen de stewards aan dat Gasly niet ‘langzaam’ reed zoals in het reglement voorgeschreven, maar dat hij wel minder hard reed dan onder deze omstandigheden mogelijk was. Daarnaast houden zij bij deze straf ‘rekening met de schok die de bestuurder ervoer bij het zien van een kraan op de racelijn in de bocht van het incident’.

