Op 16 juni komt F1 23 uit, de officiële videogame van de Formule 1. Het spel van ontwikkelaars EA Sports en Codemasters is het nieuwste deel van de succesvolle F1 spellenreeks. FORMULE 1 Magazine kreeg een speciale preview versie om uit te proberen.

De meeste elementen van het spel zullen fans van de serie bekend voorkomen. Elke F1-coureur is beschikbaar als speelbaar personage, evenals alle F2-coureurs van vorig jaar. Net als in eerdere games kan je ook nu weer vrijwel de volledige auto finetunen zoals jij dat zelf wil. Alles van bandenspanning tot rijhoogte, van downforce tot de wielophanging, kan allemaal aangepast worden naar hoe de speler het fijn vindt. Als dat te overweldigend klinkt, geen zorgen: het spel biedt een aantal standaardinstellingen waarmee je zonder problemen meteen als Max Verstappen de baan op kan scheuren.

Net als in eerdere edities in de serie is het ook nu weer even puzzelen om de juiste moeilijkheidsgraad goed te krijgen. Tussen de vele opties voor straf, schade, assistentie en indicatoren zijn er bijzonder veel manieren om het spel op te zetten. Ook nu biedt het spel zelf weer een aantal pre-made mogelijkheden. Er zit echter zo’n groot gat tussen die opties dat je toch zelf even er mee bezig wil gaan. Een voorbeeld: op de makkelijkste preset zette ik als Nyck de Vries iedereen op een ronde. In de moeilijkste preset had ik als Max Verstappen anderhalve minuut achterstand op de rest.

Eerste verbeteringen

Als je dan eenmaal op de baan staat, merk je meteen de eerste verbeteringen van het spel. De handling van de auto’s is in deze editie aanzienlijk beter geworden. In eerdere versies was het zo dat als je iets te scherp stuurde, je meteen dwars stond. De auto’s liggen nu veel beter op de baan en proberen je niet op elk moment van de weg te slingeren. Dat betekent niet dat je nu vastgelijmd zit aan het circuit, en fouten worden nog steeds genadeloos afgestraft. Maar je bent nu veel minder aan het vechten met je eigen auto.

Ook is de AI wat verstandiger in deze game, waardoor crashes minder vaak voorkomen. Als je nu wiel-aan-wiel rijdt met iemand wordt je niet per definitie van de baan gerost, maar krijg je daadwerkelijk een interessant duel waarbij de tegenstander zijn best doet om beide auto’s heel te houden. Mocht je toch crashen, dan zijn de gevolgen daarvan beter merkbaar dan in eerdere games. Dan moet je ofwel je hele rijstijl omgooien, ofwel zo snel mogelijk de pit in. Ook de effecten van bandenslijtage zijn veel duidelijker merkbaar. Niet alleen ten opzichte van andere racegames, zoals Gran Turismo of Forza, maar ook ten opzichte van eerdere delen uit de F1 spellenserie.

Terugkerende problemen

De game is nog niet vrij van aparte problemen. Zo werd ik tijdens een race geraakt door Gasly waardoor ik van de baan vloog. Als resultaat kreeg ik twee waarschuwingen van de wedstrijdleiding: een voor het veroorzaken van een crash en een voor het overtreden van de track limits. Gasly kon intussen vrolijk doorrijden zonder enig bezwaar van de stewards. Op andere momenten is de wedstrijdleiding juist weer te laks. Sommige bochten kan je zonder problemen afsnijden en voor een regelrechte aanval op de concurrentie kreeg ik niet eens een waarschuwing.

De tegenstanders zijn vaak ook nog wat te vriendelijk voor elkaar. De enige botsingen op de baan hangen samen met het rijgedrag van de speler. Het resultaat is dat er vrij weinig uitvallers zijn en dus ook vrij weinig gele vlaggen. Maar dit waren allemaal ook bekende problemen in eerdere edities. Het belangrijkste is dat de game geen nieuwe problemen introduceert, en dat is zonder twijfel gelukt.

Braking Point

Dan iets waar wij erg naar uitkeken: de verhaallijn. Na een jaar afwezigheid keert de verhaalmodus ‘Braking Point’ weer terug en gaat verder waar de editie van 2021 het achtergelaten had. De speler kruipt opnieuw in de huid van Aiden Jackson, die nu voor het fictieve nieuwe team Konnersport rijdt. Zijn teamgenoot is zijn aartsrivaal uit de eerdere game, Devon Butler. Drie keer raden hoe die samenwerking verloopt…

Dat Butler nu je teamgenoot is, is geen toeval. Het team wordt namelijk gefinancierd door zijn vader Davidoff, die ook een actieve rol binnen de organisatie op zich neemt en grote dromen heeft voor het team. Het mag duidelijk zijn wie de inspiratie is voor dit personage. Het team wordt verder geleid door teambaas Andreo Konner, die jij tussen de races door ook kan besturen.

Het verhaal wordt verteld aan de hand van een documentaireserie die gemaakt wordt over het team, a la Drive to Survive. Konner en de beide Butlers verschijnen voor de camera om wat achtergrond te geven (of in het geval van Devon Butler: zichzelf in te dekken). Vervolgens kruip jij achter het stuur om daadwerkelijk de race te rijden waarover verteld wordt. De ervaring op de baan hangt samen met wat er allemaal voor de camera vertelt wordt, wat dus een directe invloed heeft op jouw race.

Verbeteringen aan het verhaal

Hoewel onze preview slechts de eerste drie hoofdstukken bevatte, valt meteen op dat Codemasters erg veel tijd en moeite in het verhaal heeft gestoken. De personages zijn goed uitgewerkt en de opzet is interessant, maar nog veel meer dan dat is de gameplay aanzienlijk verbeterd. Keuzes die jij als Konner maakt omtrent marketing en teambuilding hebben invloed op de moraal in het team. Wat jij als Jackson zegt tegen de pers of op social media heeft impact op de reputatie van het team en hoe de rest van het team met jou omgaat. Sommige keuzes zijn ook alleen beschikbaar als je reputatie goed genoeg is of als je eerder de juiste keuzes hebt gemaakt.

De verhaalmodus is ook veel beter gebalanceerd. In de editie van 2021 kwam het regelmatig voor dat het verhaal vertelde dat het een grote uitdaging was om überhaupt in de punten te eindigen, terwijl als je dan zelf de auto bestuurde je de race met gemak won. Dat is nu bij lange na niet het geval. Het kost daadwerkelijk moeite om de doelstellingen in de races te behalen. Als extra uitdaging zijn er ook nog bonus doelstellingen toegevoegd die nog moeilijker zijn.

Conclusie

F1 23 biedt op elk vlak een betere ervaring dan zijn voorgangers. Of het nou gaat om de verhaallijn of een gemiddelde race, elk aspect van het spel is duidelijk verbeterd. Door het verbeterde rijgedrag is het spel veel toegankelijker voor de gemiddelde speler zonder iets te verliezen aan realisme. En hoewel er nog steeds wat terugkerende problemen zijn, is het spel een absolute aanrader voor zowel gamers als Formule 1 liefhebbers.

F1 23 komt uit op 16 juni voor PC, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S. De gewone editie kost €70. De speciale champions edition met Max Verstappen op de voorkant kost €90.