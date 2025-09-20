Lando Norris heeft zich hersteld na de tweede vrije training in Bakoe en zet de toon in de laatste generale repetitie voor de GP van Azerbeidzjan. Ook Max Verstappen heeft zich vooraan gemeld en splitst met zijn tweede tijd de beide McLarens. Charles Leclerc jaagt vanmiddag tijdens de kwalificatie op een historisch record met vijf poles op rij, maar krijgt felle tegenstand vanuit dit drietal. Met onstuimige windvlagen en dreigende regen, belooft de kwalificatie allesbehalve voorspelbaar te worden.

