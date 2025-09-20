Charles Leclerc aast in Bakoe op een record: de Monegask kan in dienst van Ferrari voor de vijfde keer op een rij pole position pakken. Maar die klus wordt een loodzware, zo blijkt in de cruciale slottraining. Daarin zet Lando Norris de toon voor Max Verstappen en WK-leider Oscar Piastri.

Vragen hebben de teams nog genoeg naar aanleiding van de eerste twee trainingsuren op vrijdag, die met name voor McLaren chaotisch verliepen: met motorproblemen voor Oscar Piastri en een gebroken achterwielophanging voor Lando Norris. De laatste sessie voor de kwalificatie is voor de renstal uit Woking van cruciaal belang, de marge met Mercedes, Ferrari en Red Bull lijkt niet heel groot, en er gloort immers een constructeurstitel. Indien McLaren negen punten meer verovert in Bakoe prolongeert het in de zeventiende race van dit jaar al de prestigieuze titel, die tientallen miljoenen aan extra inkomsten oplevert.

Maar er spelen voor de teams tal van andere zaken die de nodige afwegingen vereisen. De wind is in tegenstelling tot vrijdag stevig, Isack Hadjar wordt volgens eigen zeggen op het lange rechte stuk helemaal ‘naar rechts geduwd’. Daarnaast lijkt er voor zondag in de race toch een behoorlijke kans op regen aanwezig. Het onderstreept het belang van de slottraining, die pas vrij laat op gang komt en waarin Oliver Bearman door een windvlaag direct een bocht mist.

In de laatste drie kwartier is het spitsuur op de baan, die met de minuut schoner, beter en sneller wordt. Aan kop lossen Verstappen, Leclerc en Norris elkaar om beurten af. De enige die vooraan ontbreekt is Oscar Piastri, de klassementsleider. De Australiër beleeft een rommelige sessie, maar noteert in de slotminuten alsnog de derde tijd achter Norris en Verstappen.

