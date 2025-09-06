Lando Norris is opnieuw de snelste deze sessie! Charles Leclerc volgt op slechts +0,021 seconden. De andere McLaren-coureur, Oscar Piastri, maakt de top drie compleet. Max Verstappen valt daar net buiten en noteert de vierde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de GP van Italië in Monza 2025.
