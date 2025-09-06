De laatste vrije training voor de GP van Italië zit erop! De tribunes kleurden weliswaar vuurrood door de grote schare tifosi die naar Monza zijn afgereisd, maar Lando Norris prijkte vanmiddag bovenaan de tijdlijsten, gevolgd door Charles Leclerc en Oscar Piastri. Toch zijn de marges opnieuw gering – alle auto’s zitten binnen één seconde van elkaar. Vooralsnog gaan we zaterdagmiddag een bloedstollende kwalificatie tegemoet.

Beide Aston Martins openen het bal op Monza, terwijl bij de topteams Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli en Oscar Piastri als eerste in actie komen namens respectievelijk Red Bull, Mercedes en McLaren. Ferrari houdt de boot nog even af. Pierre Gasly, die zaterdag bekendmaakte dat hij de samenwerking met Alpine met drie jaar heeft verlengd, zet als eerste een snelle tijd neer. Tsunoda duikt daar snel onder en blijft gedurende de eerste twintig minuten bovenaan staan.

Meerdere topcoureurs worstelen met de eerste remzone in bocht 1. Verschillende rijders, onder wie Lando Norris, snijden de chicane af. Carlos Sainz klaagt over een verraderlijke rugwind, maar met windsnelheden van slechts 4 kilometer per uur lijkt het weer hierbij geen rol te spelen. Met nog veertig minuten op de klok schroeft Max Verstappen als een van de eersten de zachtste banden onder zijn RB21. Het levert hem voorlopig de snelste tijd van de dag op.

Toch heeft ook de Nederlander last van de wind op Monza. In de Parabolica-bocht klaagt hij over de stabiliteit van zijn bolide. Charles Leclerc weet zijn Ferrari op het nippertje op de baan te houden op datzelfde stukje asfalt. Heel even verliest hij de controle over zijn wagen, waarbij hij de auto bijna – á la Antonelli in 2024 – afschrijft. Verstappen heeft ondertussen meer last van Haas-coureur Esteban Ocon. Laatstgenoemde zou hem moedwillig hebben geblokkeerd. “Wat een eikel”, klinkt het over de boordradio van de Nederlander.

In de slotfase van deze laatste vrije training op Monza kiezen bijna alle teams voor kwalificatierondjes op de rode sloffen. McLaren toont de spierballen en noteert een één-tweetje, waarbij Lando Norris zijn teamgenoot op 0,165 seconde afstand houdt. Toch weet Charles Leclerc op het laatste moment de tweede plek te veroveren. Teamgenoot Lewis Hamilton klaagt ondertussen dat hij snelheid tekort komt. Gabriel Bortoleto toont zich opvallend snel in zijn Sauber-bolide; hij tekent voor de zesde tijd in deze laatste oefensessie.

De kwalificatie begint vanmiddag om 16.00 uur, Nederlandse tijd.

