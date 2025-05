Charles Leclerc was opnieuw op de afspraak en noteerde de snelste tijd. Max Verstappen sloot de laatste vrije training af als tweede en gaat met een goed gevoel richting de kwalificatie, gevolgd door Lando Norris op P3. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco 2025.

