Max Verstappen sluit de derde vrije training in Singapore af als snelste! In de slotminuten pakt Oscar Piastri nog de tweede tijd, waardoor George Russell genoegen moet nemen met de derde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de GP van Singapore 2025.

