Lando Norris zet de boel op scherp in Bakoe tijdens VT1 en is met afstand de snelste. Max Verstappen eindigt de sessie, mede door een foutje, op P7. Hierdoor is Yuki Tsunoda voor de verandering een keer sneller dan de regerend wereldkampioen.

Lees ook: Foutje nekt Verstappen, wat is er met Russells stem gebeurd?

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.